ألكاسير: فرحتي كبيرة باللقب

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عبر المحترف الإسباني باكو الكاسير لاعب الشارقة وصاحب الهدف الغالي في مرمى الوحدة، عن فرحته الكبيرة بالفوز مع فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال الكاسير إن المهم فوز الشارقة باللقب أكثر من فرحته بالهدف، مشيراً إلى أن الشارقة واجه منافساً قوياً، والمباراة كانت صعبة على الفريقين بفضل الندية بين الفريقين والتكتيك الذي لعبا به.

وقال الكاسير إنه سعيد بأن يكون سبباً في الفرحة الكبيرة لفريق الشارقة في أول نسخة من البطولة يشارك فيها، متمنياً استمرار النجاح لمشوار الشارقة هذا الموسم.

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