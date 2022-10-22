القصاصات الورقية تؤخر ضربة البداية

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شهد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة تأخيراً في ضربة البداية بسبب قصاصات الورق التي ملأت أرضية ملعب هزاع بن زايد قبل انطلاق المباراة مباشرة.

ورفض الحكم النيوزيلندي ماثيو كونجر بدء المباراة قبل تنظيف أرضية الملعب من القصاصات الورقية التي ألقيت من جانب الجماهير، إذ تأخرت انطلاقة المباراة لنحو ربع ساعة عن الموعد المحدد في الثامنة إلا ربع ليطلق الحكم صافرة البداية في نحو الساعة الثامنة.

وتفقد الحكم أرضية الملعب ووجد أن القصاصات الورقية تملأ الأرضية، خاصة في الجانب الأيمن من الملعب، مما يعيق الرؤية، ليطلب من مسؤولي التنظيم تنظيف الملعب من الأوراق، واستغرقت عملية التنظيف نحو ربع ساعة حتى أصبح الملعب جاهزاً للمباراة.

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