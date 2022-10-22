كوزمين: الكأس أهم ألقابي

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أكد الروماني أولاريو كوزمين المدير الفني لفريق الشارقة أن لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة يعتبر الأهم في مشواره مع كرة القدم الإماراتية بعد أن استعصى عليه في مرتين سابقتين في فترته مع العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن البطولة مهمة وغالية والفوز فيها فخر وشرف لكل لاعب ومدرب، وكان يسعى دائماً ليكون كأسها الغالية ضمن إنجازاته في الإمارات.

وقال كوزمين، إن الفوز صعب في بطولة الكأس التي يتساوى فيها المنافسون وتتساوى حظوظهم، والنهائيات تحتاج لتعامل خاص، وكان من الجيد أن يفوز الشارقة بالكأس الغالية حتى تفرح جماهيره الوفية التي ظلت تساند الفريق بقوة، وقدمت لوحة جميلة بإستاد هزاع بن زايد ولم نكن نقبل أن تعود هذه الجماهير حزينة. وأوضح كوزمين أن الوقت غير مناسب للحديث عن أمور فنية واختيارات لاعبين وإصابات بعض اللاعبين، لأن المقام للفرحة بعد هذا الفوز الغالي على فريق الوحدة، مؤكداً أن النهائي جاء قوياً ويعبر عن قوة وتطور كرة القدم الإماراتية.

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