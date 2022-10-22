محمد عبد الباسط: عودة الكأس للديار

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أكد لاعب وسط الشارقة محمد عبد الباسط أن فرحتهم كلاعبين كبيرة وتفوق أي فرحة أخرى لأن جيلهم الحالي تشرف بأن يحمل الكأس الغالية وتشرف بأن يعيد هذه الكأس لديار الشارقة بعد غياب امتد 19 سنة، وقال عبد الباسط بعد تتويجه إن المباراة كانت صعبة والحظوظ متساوية بينهما من خلال المستوى والفرص، وبطبيعة مباريات الكأس، المهم هو الحسم وترجمة الفرص وهو ما فعله الشارقة بالهدف الذي سجله الكاسير من لعبة ثابتة في الشوط الثاني.

وأشار عبد الباسط إلى أن الفوز بالكأس الغالية يمنح الشارقة مزيداً من الدوافع المعنوية في بقية مشوار الموسم الحالي على صعيد جميع المسابقات.

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