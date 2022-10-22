علي المدفع: التعامل المثالي سبب الظفر باللقب

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أكد علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أن الفوز بالكأس الغالية جاء نتاج عمل وجهد مضنٍ شارك فيه الجميع داخل النادي، مؤكداً على أن التعامل المثالي كان سبب الظفر باللقب، ويعتمد ذلك على التعامل مع جميع المباريات بشكل متساوٍ بحيث لا تؤثر نتيجة مباراة على أخرى، فالخسارة التي تعرض لها الشارقة في الدوري أمام الوصل كانت مدخلاً مناسباً لتصحيح الوضع والفوز في مباراة نهائي الكأس، التي جاءت بعد أيام قليلة من تلك الخسارة.

وأثنى المدفع على المستوى التنظيمي للمباراة النهائية والجهد الذي بذله اتحاد كرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد، حتى رأى الجميع الصورة الزاهية لأغلى البطولات في ختامها باستاد هزاع بن زايد، وقال المدفع إن جمهور الشارقة موعود بفريق قوي قادر على المنافسة في جميع البطولات.

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