دبا وبني ياس.. استعادة الانتصارات

المصدر: دبا – محمد فضل

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يبحث كل من دبا الفجيرة وضيفه بني ياس عن استعادة الانتصارات، عندما يلتقيان في الخامسة من عصر اليوم بملعب تحفة النواخذة، وذلك لحساب الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، ويحتل النواخذة المركز الأخير بنقطة وحيدة ولابد من صحوة وسط الفريق اعتباراً من لقاء اليوم.

ويأمل بني ياس، الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط، تذوق طعم الفوز الغائب عن الفريق في الجولات الخمس الأخيرة .

وقال الفرنسي عيسى جريجوري مدرب دبا: تحد كبير ينتظرنا أمام بني ياس ونقاتل من أجل الفوز، داعياً إلى ضرورة تدارك الأخطاء التي منحت اتحاد كلباء الفوز في اللقاء الماضي.

وشدد الروماني دانييل إيسايلا مدرب يني ياس على ضرورة نسيان الماضي والتفكير بإيجابية ، مؤكداً أن بني ياس يقدم أداءً جيداً في أحيان كثيرة ولكن لا يحالفه التوفيق في حصد الفوز. وقال: «يجب علينا التركيز على المباريات المقبلة».

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