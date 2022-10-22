النصر والعين.. اختبار العودة

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

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يستضيف النصر نظيره العين، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري أدنوك للمحترفين على استاد آل مكتوم، في الثامنة من مساء اليوم، في لقاء مهمّ يعتبر اختباراً حقيقياً للفريقين، وفرصة ثمينة لرد الاعتبار والعودة من جديد إلى الواجهة، خصوصاً بالنسبة للنصر الذي تراجع إلى المركز العاشر بـ6 نقاط بسبب نتائجه المتواضعة، وكذلك للزعيم صاحب المركز الرابع بـ10 نقاط والقادم من خسارة في الجولة الماضية أمام الوحدة.

ويدخل النصر المباراة على أرضه رافعاً شعار «لا بديل عن الفوز» من أجل استعادة ثقة جماهيره وتجنب الدخول إلى منطقة الخطر في جدول الترتيب. ويفتقد العميد جهود الثنائي محمد فوزي بسبب الإصابة وراشد عمر الذي تعرض للطرد في المباراة الماضية أمام بني ياس، في المقابل سيعود المهاجم الغامبي ديمبو درابوي إلى التشكيلة الأساسية.

وبعد خسارته للكلاسيكو أمام ضيفه الوحدة بالجولة السابقة، يأمل العين في التعويض والعودة لطريق الانتصارات على حساب مضيفه من أجل البقاء ضمن فرق المقدمة.

صعوبة

وشدد الألماني ثورستن فينك مدرب النصر على صعوبة المباراة للفريقين في ظل حاجتهما للخروج بنقاط الفوز، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العميد تعود على تقديم مستويات قوية أمام الفرق الكبيرة وبالرغم من النتائج المتواضعة إلا أن الأجواء إيجابية داخل الفريق. وحول إمكانية تغيير طريقة اللعب بسبب الاستحواذ السلبي في كل المباريات، أوضح فينك أنه يبحث عن الحلول المثالية دائماً التي تساعد الفريق على تحقيق نتائج أفضل، مشيراً إلى أنه مازال يبحث عن التوليفة المناسبة في ظل وجود بعض الإصابات.

وبشأن الخوف من الإقالة بسبب النتائج المتواضعة، اعترف فينك أنه ليس مرتاحاً ولكنه يتعامل بإيجابية مع الوضع.

وأكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين على أهمية وضرورة التمتع بروح القتال والتركيز في مواجهة النصر الليلة، لأجل تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، وقال إن الدوري لا يزال طويلاً وهناك خمسة فرق تتنافس للفوز باللقب وتسعى للفوز في كل مباراة وهو ما يجعل الأمر ممتعاً، ويتوجب علينا مضاعفة الجهود في الفترة المقبلة، والأهم هو أن نظهر شخصيتنا في أرض الملعب.

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