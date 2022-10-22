خورفكان وشباب الأهلي.. هدف واحد

المصدر: خورفكان – محمد فضل، دبي - إيهاب زهدي

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يستقبل خورفكان بملعبه في الساحل الشرقي ضيفه شباب الأهلي في مباراة تأتي لحساب الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في الخامسة من مساء اليوم، ويدخل مدرب كل فريق بشعار الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ويسعى مدرب خورفكان عبد العزيز العنبري إلى تحقيق الانتصار الثاني لفريقه في المسابقة وزيادة رصيد النسور من النقاط، والتي تجمدت عند 5 نقاط . في المقابل، يسعى شباب الأهلي إلى الحفاظ على نغمة الانتصارات، بعد فوزه في الجولة السادسة الماضية على الجزيرة 2 - 1، في مباراتهما على ملعب استاد راشد، وللبقاء قريباً من مربع قمة الترتيب مع وجود الفريق في المركز السادس برصيد 10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن الشارقة المتصدر.

وقال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: مباراتنا أمام شباب الأهلي لن تكون سهلة . وأوضح ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، أن مباراة خورفكان ستكون مختلفة عن لقاء الجزيرة في الجولة السابقة.

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