دوري «أدنوك» الثاني عربياً في القيمة السوقية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين بعد إغلاق باب القيد الصيفي قبل أيام قليلة، لتصل إلى 277.47 مليون يورو، ويصبح ترتيبه الثاني بين الدوريات العربية الكبرى، بعد دوري روشن السعودي، والمتصدر لقائمة أعلى الدوريات العربية في القيمة السوقية بـ351.02 مليون يورو، فيما يأتي الدوري المصري الممتاز ثالثاً بقيمة 157.53 مليون يورو، ودوري نجوم قطر رابعاً وقيمته 151.35 مليون يورو، ثم الدوري المغربي خامساً بقيمة 118.71 مليوناً، والدوري الجزائري سادساً بقيمة 99.91 مليوناً، والدوري التونسي سابعاً بقيمة 87.56 مليون يورو.

وحسب «موقع ترانسفير ماركت»، دخلت 3 أندية إماراتية، قائمة أعلى 10 أندية عربية في القيمة السوقية، والتي يتصدرها النصر والهلال السعوديان بقيمة 63.95 مليون يورو للأول، و60.73 مليوناً للثاني، ويأتي الشارقة ثالثاً بقيمة 39.39 مليوناً، والاتحاد السعودي رابعاً بقيمة 36.05 مليوناً، والشباب السعودي خامساً بقيمة 35.06 مليوناً، والدحيل القطري سادساً بقيمة 31.13 مليوناً، والاتفاق السعودي سابعاً بقيمة 31.03 مليوناً، والوحدة الإماراتي ثامناً بقيمة 29.47 مليوناً، والأهلي المصري تاسعاً بقيمة 28.53 مليوناً، والعين الإماراتي عاشراً بقيمة 28.12 مليون يورو.

وعلى صعيد متوسط أعمار اللاعبين، جاء دوري أدنوك للمحترفين في المرتبة الرابعة بمتوسط 26.7 سنة، بعد الدوري التونسي المتصدر للقائمة بمتوسط 25.7 سنة، ويليه في المركز الثاني الدوري الجزائري 26.4 سنة، والدوريان المغربي القطري في المركز الثالث بمتوسط 26.5 سنة لكل منهما، ثم الدوري المصري في المرتبة السادسة بمتوسط 26.9 سنة، والدوري السعودي في المرتبة السابعة بمتوسط 27.5 سنة.

وبالنسبة لعدد اللاعبين المسجلين في الدوريات العربية، احتل دوري أدنوك للمحترفين، المرتبة الثالثة بعدد 556 لاعباً مسجلين في 14 نادياً، ويتصدر الدوري المصري القائمة بـ 595 لاعباً في 18 نادياً، ويليه ثانياً الدوري السعودي 569 لاعباً في 16 نادياً، والدوري المغربي رابعاً بـ 539 لاعباً في 16 نادياً، والدوري الجزائري خامساً بتسجيل 506 لاعبين في 16 نادياً، والدوري التونسي سادساً بـ 494 لاعباً في 16 نادياً، والدوري القطري سابعاً بـ 395 لاعباً في 12 نادياً.

ويتصدر دوري أدنوك للمحترفين قائمة اللاعبين الأجانب المسجلين بـ 161 لاعباً يحملون جنسيات أجنبية بنسبة 29 % من عدد اللاعبين، ويليه الدوري السعودي في المركز الثاني بـ 137 أجنبياً بنسبة 24.1 %، والدوري المصري ثالثاً بـ 91 أجنبياً بنسبة 15.3 %، والدوري المغربي رابعاً 82 أجنبياً بنسبة 15.2 %، والدوري القطري خامساً 76 أجنبياً بنسبة 19.2 %، والدوري التونسي سادساً 79 أجنبياً بنسبة 16 %، والدوري الجزائري سابعاً بتسجيل 19 لاعباً أجنبيا فقط، وبنسبة 3.8 % من عدد اللاعبين المسجلين في الأندية.

أعلى اللاعبين

وبالنسبة لقائمة أعلى اللاعبين المسجلين في الدوريات السبعة العربية قيمة سوقية، فيتصدرها تاليسكا لاعب النصر السعودي بـ 13 مليون يورو، ويليه آلان لاعب الوحدة الإماراتي بقيمة سوقية 10 ملايين يورو، ورافينيا لاعب العربي القطري بقيمة 9 ملايين يورو، وأحمد السيد «زيزو» لاعب الزمالك بقيمة 4 ملايين يورو، ومحمد علي بن رمضان لاعب الترجي التونسي 2.7 مليون، ويحيى جبران لاعب الوداد البيضاوي المغربي بقيمة 1.70 مليون، وأخيراً أحمد كندوس لاعب وفاق سطيف الجزائري بقيمة 1.30 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن 499 ألفاً هو متوسط القيمة السوقية للاعب الواحد في دوري أدنوك للمحترفين، بينما تصل إلى 617 ألفاً في الدوري السعودي، و383 ألفاً في الدوري القطري، و264 ألفاً في الدوري المصري، و220 ألفاً في الدوري المغربي، و197 ألفاً في الدوري الجزائري، و177 ألف يورو في الدوري التونسي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز