نوفاك: هجوم الدوري أقوى من دفاعه

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أكد التشيكي فيليب نوفاك مدافع الجزيرة، أن هجوم دوري «أدنوك» في مختلف الفرق أقوى من الدفاع، مشيراً إلى أنه يستهدف تحقيق النجاح في تجربته الجديدة مع «فخر أبوظبي»، والذي انضم إليه مؤخراً قادماً من فنربخشة التركي في صفقة انتقال حر، بديلاً للصربي ميلوس، وقال إنه عازم على تقديم تجربة جيدة والظهور بمستوى متميز مع الفريق في الموسم الحالي، وأردف: عندما أغادر النادي أرغب في أن يذكرني الجميع بأنني كنت لاعباً ناجحاً وصفقة جيدة، لذلك سأبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات حتى أقدم ما يرضي الجماهير، وأكون على قدر الثقة التي وجدتها من الإدارة والجهاز الفني.

وأكد نوفاك «32 عاماً» أنه فخور بالانضمام للجزيرة والمشاركة في الدوري الإماراتي، ذاكراً أنه سعيد بالترحيب الذي وجده من أسرة النادي، وأضاف: منذ انضمامي إلى الفريق في اليوم الأول لمست روح الترابط، وشعرت بأنني أنتمي إلى عائلة كبيرة، الأمور سارت على نحو جيد، صراحة الأجواء مشجعة ومحفزة على تقديم مستويات أفضل خاصة أن هناك اهتماماً كبيراً بالفريق من الجميع.

وأشار المدافع التشيكي الذي ظهر في 3 مباريات وشارك لمدة 188 دقيقة حتى الآن مع «فخر أبوظبي» في الدوري، إلى أنه مازال في مرحلة التأقلم والانسجام مع زملائه، وقال إن ذلك وضع طبيعي لأنه مازال يتعرف على أسلوب اللعب بشكل عام وطريقة زملائه، مؤكداً أن الانسجام مهم جداً في كرة القدم، وقال: مع تقدم الجولات يمكنني أن أتأقلم أكثر حتى أقدم الأفضل، بالنسبة لي الطقس هنا حار بعض الشيء وكذلك هناك اختلاف في مواعيد التدريبات، كلها أشياء تنتهي مع الزمن وأتمنى أن يحدث ذلك سريعاً.

وأشاد بمستوى الدوري، وقال إنه لم يشهد الكثير من المباريات ولكن لديه انطباعا إيجابيا من خلال متابعته البسيطة، وقال: الدوري جيد وهناك العديد من العناصر المميزة، لفت انتباهي وجود لاعبين مواطنين بمهارة عالية، وأيضاً مجموعة من الأجانب أصحاب القدرات الفنية المميزة، ومن ملاحظاتي أن الجانب الهجومي في الدوري أفضل من الدفاعي، هذا ما لمسته في أيامي القلائل، أتوقع أن يكون المستوى أفضل في الجولات المقبلة.

مدينة رائعة

عبر فيليب نوفاك عن إعجابه بمدينة أبوظبي، وقال إنها مدينة رائعة وتشعر فيها بطيبة أهلها والنظام في كل شيء، وقال: عائلتي أيضاً معجبة بأبوظبي، وأتوقع أن أكتشف فيها العديد من الأشياء الرائعة بعد معرفتها جيداً.

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