عبدالله بن زايد يتوج فريق الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة لكرة القدم

المصدر: وام تصوير-سيف الكعبي

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توج سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، فريق الشارقة لكرة القدم، بطلا لكأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" موسم 2021 – 2022، عقب فوزه على الوحدة بهدف واحد دون رد في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

حضر مراسم التتويج، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وقام سمو الشيخ عبد الله بن زايد بتتويج لاعبي الشارقة بالكأس "الغالية" التاسعة في مسيرتهم، كما كرم سموه أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة.

وحصل فريق الوحدة على الميداليات الفضية المخصصة لأصحاب المركز الثاني في هذه البطولة.

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