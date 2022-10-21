كوزمين: الكأس الغالية أهم ألقابي في الإمارات

المصدر: العين-ياسر قاسم تصوير سيف الكعبي

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أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة أن لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة يعتبر الأهم في مشواره مع كرة القدم الإماراتية بعد أن استعصى عليه في مرتين سابقتين في فترته مع العين وشباب الأهلي، مشيراً إلى أن البطولة مهمة وغالية والفوز فيها فخر وشرف لكل لاعب ومدرب وكان يسعى دائماً ليكون كأسها الغالية ضمن إنجازاته في الإمارات.

وقال كوزمين إن الفوز صعب في بطولة الكأس التي يتساوى فيها المنافسين وتتساوى حظوظهم، والنهائيات تحتاج لتعامل خاص وكان من الجيد أن يفوز الشارقة بالكأس الغالية حتى تفرح جماهيره الوفية التي ظلت تساند الفريق بقوة وقدمت لوحة جميلة بإستاد هزاع بن زايد ولم نكن نقبل أن تعود هذه الجماهير حزينة.

وأوضح كوزمين ان الوقت غير مناسب للحديث عن أمور فنية واختيارات لاعبين واصابات بعض اللاعبين، لأن المقام للفرحة بعد هذا الفوز الغالي على فريق الوحدة، مؤكداً على ان النهائي جاء قوياً ويعبر عن قوة وتطور كرة القدم الإماراتية.

بيانيتش: شاركت بتعليمات الطبيب

قال المحترف البوسني بيانيتش لاعب الشارقة انه حاول تقديم أفضل ما عنده خلال الـ 45 دقيقة التي شارك فيها في الشوط الأول، مشيراً إلى ان مشاركته تمت وفق تعليمات الطبيب وجاهزيته للمباراة وانه لم يكن يشعر بالإصابة، وان تعليمات الطبيب كانت تشير إلى إمكانية مشاركته منذ البداية ولا يوجد ما يستدعي غيابه عن المباراة.

وعبر عن سعادته الكبيرة بتحقيق الشارقة للفوز والظفر باللقب، وقال انه يعتبر الفوز فأل خير لمشواره مع الشارقة، خاصة وان هذا البطولة غابت كثيراً عن فريق الشارقة.

الكاسير: فرحتي كبيرة باللقب

عبر المحترف الاسباني باكو الكاسير لاعب الشارقة وصاحب الهدف الغالي في مرمى الوحدة، عن فرحته الكبيرة بالفوز مع فريقه بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال الكاسير ان المهم فوز الشارقة باللقب أكثر من فرحته بالهدف، مشيراً إلى ان الشارقة واجه منافساً قوياً والمباراة كانت صعبة على الفريقين بفضل الندية بين الفريقين والتكتيك الذي لعبا به.

وقال الكاسير انه سعيد بأن يكون سبباً في الفرحة الكبيرة لفريق الشارقة في أول نسخة من البطولة يشارك فيها، متمنياً استمرار النجاح لمشوار الشارقة هذا الموسم.

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