راشد بن حميد النعيمي: الحضور الجماهيري مميز في استاد هزاع بن زايد

المصدر: العين-ياسر قاسم

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عبر الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير منذ وقت مبكر في نهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بإستاد هزاع بن زايد، وقال ان أكثر ما لفت نظره وأثار اعجابه هذا الموسم هو الحضور الجماهيري المعتبر في مباريات الدوري، واستمر الحضور بكثافة في نهائي الكأس الغالية.

وقال الشيخ راشد النعيمي الذي حضر مبكراً إلى استاد هزاع بن زايد لمتابعة المباراة النهائية بين الشارقة والوحدة، ان الفريقان توجا مشوارهما بالوصول للمباراة النهائية وهما من الفرق الكبيرة صاحبة الخبرة في منصات التتويج ومن الصعب توقع من يفوز ولكن الوصول للمباراة النهائية في حد ذاته يعتبر فوز وحقيقي وبالتالي لا يوجد خاسر في نهائي الكأس الغالية التي يسعد كل من يتواجد فيها سواء الجمهور أو الفريقين.

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