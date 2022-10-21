«الإمارات للألمنيوم» تفتتح ملعب كرة في السمحة

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ملعب كرة قدم جديداً في غرب منطقة السمحة لتشجيع النشاط البدني وجودة الحياة في المجتمع القريب من موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

شُيد الملعب بالشراكة مع بلدية أبوظبي، واحتفالاً بهذه المناسبة، أقيمت مباراة كرة قدم ودية بين فريق من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وفريق من اللاعبين المحليين.

حضر الافتتاح ممثلون من الإدارة العليا في الشركة.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نسعى إلى أن نؤدي التزاماتنا المجتمعية تجاه الوطن والمجتمعات التي نعمل فيها، ونأمل أن يعزز ملعب كرة القدم الجديد جودة الحياة في منطقة السمحة، كما نركز على زيادة مساهماتنا التطوعية الأخرى للمجتمع، مثل دعم تعليم العلوم والهندسة التكنولوجيا والرياضيات بشكل خاص، مع مراعاة متطلبات المجتمعات المجاورة لمواقعنا».

يذكر أن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم ساهمت في تطوير حديقتين في منطقة السمحة بالتعاون مع بلدية أبوظبي.

تتضمن برامج المسؤولية الاجتماعية الأخرى للشركة العديد من البرامج، منها «هندسة المستقبل» الذي يدعم تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المدارس الثانوية، وبرنامج «سفراء الإمارات العالمية للألمنيوم» الذي يشجع طلاب الجامعات على العمل في القطاع الصناعي. كما تعمل الشركة على تطوير برامج لإعادة تدوير الألمنيوم ودعم ريادة الأعمال، فضلاً عن الدعوة إلى التنوع بين الجنسين في مكان العمل.

وتوفر الشركة أيضاً خطاً هاتفياً مخصصاً لأفراد المجتمعات المجاورة لمواقعها من أجل الاتصال بالشركة لتقديم آرائهم وتعليقاتهم فيما يتعلق بعمليات الشركة.

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