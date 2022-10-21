إشادة دولية بجهود الجنيبي في تطوير «رابطة المحترفين»

المصدر: دبي – البيان

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أشاد إنريكي بونيلا رئيس منتدى روابط الدوريات العالمية بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي لتطوير كرة القدم في دولة الإمارات ونقلها إلى أعلى مستويات الاحترافية، من خلال العمل على تعزيز الجوانب الفنية والإدارية والتكنولوجية والمالية، وتأثيرها الإيجابي بما يخدم مستقبل كرة القدم واستفادة المنظمات الدولية، بما حققته الرابطة على المستوى المحلي والإقليمي والقاري.

واختتمت فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، أول من أمس، والذي أقيم في دبي على مدار يومين، ونظمته رابطة المحترفين الإماراتية لأول مرة في المنطقة.

وثمن بونيلا في كلمته في ختام فعاليات المنتدى الدور الكبير والمهم، الذي لعبه عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية في تطوير المنظومة الاحترافية، والتي انعكست على كرة القدم الإماراتية، وباتت مثالاً يحتذى به في المنطقة والعالم.

وقال بونيلا موجهاً حديثه إلى الجنيبي: «بالغ الشكر والتقدير على جهودك المبذولة، من أجل الارتقاء بالمنظومة الاحترافية، لقد قمت بعمل رائع على مدار سنوات شهدت جهداً دؤوباً من جانبكم لتطوير كرة القدم، بفضل ما تمتلكه من رؤية ونظرة قائمة على أسس علمية واحترافية».

وأضاف: «أقولها بكل صراحة فإن ما فعلته سيدون في تاريخك، وسيكون من الصعب تكراره، وأتعبت من يخلفك في يوم من الأيام، بفضل هذا العمل المميز ويلقي بالكثير من المسؤولية على القادمين من بعدك».

تأثير مباشر

وثمن بونيلا الجهد الذي قامت به الرابطة، وكل الجهات المعنية لإنجاح الحدث، والذي يعزز من مكانة دولة الإمارات على خريطة كرة القدم العالمية، ويجعلها مساهمة بشكل مباشر في تطوير اللعب، مضيفاً: شهدنا جهداً كبيراً كان له بالغ الأثر في تحقيق النجاح الكبير للمنتدى والمشاركة الواسعة، إلى جانب ما تابعناه من جهود، تقوم بها الرابطة لتطوير كرة القدم الإماراتية، ووضعها في مكانة بارزة دولياً، إذ إن هذه الخطوات من شأنها أن تسهم في تسارع عمليات الانتقال نحو أفضل الممارسات وأحدثها.

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