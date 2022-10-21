مباراتان في افتتاحية «سابعة الهواة» اليوم

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

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تشهد الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم إقامة مباراتين في الخامسة إلا خمس دقائق، مساء اليوم، ويحل العربي ضيفاً على مصفوت في عجمان، فيما يستقبل الحمرية ضيفه فرسان هيسبانيا، ويسعى العربي لمصالحة جماهيره واستعادة نغمة الانتصارات التي أدت لتراجع الفريق للمركز السادس برصيد 10 نقاط، لكنه ليس بعيداً عن ثلاثي الصدارة «الإمارات، دبا الحصن، الجزيرة الحمراء» ولكل منها 11 نقطة، وفيما يتعلق بمصفوت فتعادل الفريق بصعوبة أمام الذيد بالجولة الماضية، وهويحتل المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.وفي اللقاء الثاني يسعى الحمرية لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الصعب على الرمس بهدف، ويمتلك الحمرية 10 نقاط وبات قريباً من فرق الصدارة، ويحتل الفريق الضيف المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

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