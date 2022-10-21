خمينيز: مواجهة غير عادية

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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أكد الإسباني مانويل خمينيز، المدير الفني لفريق نادي الوحدة، أهمية مواجهة الشارقة اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في نهائي كأس رئيس الدولة، وقال إنها ليست مباراة عادية كونها تحمل اسم رئيس الدولة، كما أنها تمثل الكثير من الطموح للفريقين.

بطولة مختلفة

وقال خمينيز في المؤتمر الصحافي التقديمي للنهائي: «هي بطولة مختلفة بسيناريو مختلف، ويجب أن نفكر كيف يتوجب الظهور بأفضل صورة في ملعب المباراة مع احترام المنافس، وما يقلقني حقيقة أن لا يظهر فريقي في هذه المباراة أفضل ما لديه، مع التأكيد على أن كرة القدم هي عبارة عن مباراة والنتيجة في النهاية هي ما تعبر عن العمل الذي قدمته في الميدان، ولذلك فمن المهم أن يتمتع اللاعبون بالروح العالية في الملعب».

وأضاف: «قدمت للوحدة في منتصف الوحدة ووجدت أن هناك برنامجاً معداً أصلاً لتحضير الفريق للموسم، ورأينا في الجهاز الفني أن نتابع في هذا البرنامج بعد تحليله والمحافظة على إيجابياته وتطويره والعمل على علاج السلبيات وتصحيح الأخطاء».

وعما إذا كان هناك غيابات في صفوف الوحدة، أوضح خمينيز أن اللاعبين بشكل عام تحوم حولهم الشكوك بسبب الضغوط الكبيرة في الفترة الأخيرة، وقال: «أتمنى أن تمضي الأمور على أفضل نحو حتى موعد المباراة، ومن جانبنا سنضع الحلول كافة على الطاولة لأننا لا نعلم ما يمكن أن يحدث في اللحظات المقبلة».

وأضاف: «علينا أن نبذل قصارى جهودنا في ملعب المباراة، وأن نركز على ما يجب أن نفعله أو نتجنبه في الميدان من أجل الوصول للهدف وحتى يكون جمهور الوحدة فخوراً بنا».

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