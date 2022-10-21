247 مليون درهم القيمة السوقية لنجوم النهائي

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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سيكون نهائي كأس رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة واحداً من أغلى النهائيات في تاريخ البطولة بالنظر إلى القيمة السوقية لنجوم الفريقين المدجج بأسماء من العيار الثقيل بعد الاستقطابات التي أبرمها كلاهما في الموسم الحالي ومع ارتفاع القيمة التسويقية لأندية دورينا بشكل عام.

ووفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في أرقام وإحصائيات الأندية واللاعبين، تبلغ القيمة السوقية لنجوم الناديين في النهائي 68.81 مليون يورو أي ما يوازي 247.4 مليون درهم مما يضعه كأغلى النهائيات في تاريخ البطولة، إذ تبلغ القيمة السوقية لفريق الشارقة 39.34 مليون يورو، فيما تبلغ 29.47 مليون يورو لفريق الوحدة، وهما أكثر الأندية المحترفة قيمة سوقية في الموسم الحالي ويحتلان المركزين الأول والثاني على الترتيب.

ويتصدر البرازيلي آلان ماركيز لاعب خط وسط العنابي والذي تعاقد معه النادي قادماً من إيفرتون الإنجليزي قائمة أكثر اللاعبين قيمة تسويقية بـ10 ملايين يورو ضمن نجوم الفريقين، يليه البوسني ميراليم بيانيتش نجم الشارقة بقيمة تبلغ 9.5 ملايين يورو، وباكو الكاسير لاعب الشارقة بقيمة 9 ملايين يورو.

ويأتي البرازيلي جواو بيدرو مهاجم وهداف الوحدة ثالثاً بين نجوم الفريقين بقيمة سوقية تبلغ 5 ملايين يورو، واليوناني مانولاس مدافع «الملك» بـ4.5 ملايين يورو، ولويس بيتزي وكايو لوكاس بـ4 ملايين يورو، ثم لوان بيريرا بـ2.5 مليون يورو، يليه البرتغالي أدريان سيلفا لاعب وسط العنابي بـ2 مليون يورو، والمصري أحمد رفعت القادم من فيوتشر بـ1.2 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لكل من ثنائي الشارقة ماجد راشد وخالد الظنحاني 950 ألف يورو، وشاهين عبد الرحمن 900 ألف، ومدافع الوحدة التونسي علاء الدين زهير بـ650 ألفاً، ثم تيغالي ومحمد الشامسي وروبن فيليب ولوكاس بيمنتا بقيمة تبلغ 500 ألف يورو.

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