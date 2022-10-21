كوزمين: التفاصيل الصغيرة تحسم البطولات

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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عبر الروماني أولاريو كوزمين، المدير الفني لفريق نادي الشارقة، عن تمنياته بأن ترتقي مواجهة النهائي اليوم بين فريقه والوحدة إلى مستوى الحدث والتوقعات، مؤكداً أن البطولات الكبيرة دائماً تحسمها التفاصيل الصغيرة في الملعب، ومعتبراً أن مواجهة اليوم مهمة في بطولة غالية على الجميع، متمنياً أن يقدم الفريقان عصارة جهدهما في الملعب.

وقال المدرب الروماني في المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «عملنا على استشفاء اللاعبين وتحضيرهم ورغم أن الإعداد لمثل هذه المباريات يحتاج لوقت أكثر، ولكن يتوجب علينا أن نتأقلم مع الوضع ونعمل على الوصول لأفضل جاهزية».

وعن الحالة الصحية للاعبين بيانتيش وإمكانية مشاركته في المباراة بعد خروجه مصاباً في المواجهة الأخيرة بالدوري أمام الوصل، قال: «اللاعب تدرب مع الفريق وبدا في صورة جيدة، ولكن سننتظر لنقرر مدى جاهزيته وإمكانية مشاركته في المواجهة».

وأضاف: «مجرد وصولنا للنهائي يعتبر بطولة، ولكننا بالفعل نطمح في التتويج باللقب، وعلينا في هذه الحالة أن لا ننسى أننا سنواجه فريقاً قوياً ومتطوراً هو الوحدة، وينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، وأن نقدم المردود الذي يقودنا في النهاية للفوز، ولا ننسى أن مثل هذه المباريات تحسم غالباً بتفاصيل صغيرة».

مردود

وأكد المدرب الروماني أن خسارة فريقه في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الوصل لم تكن تعبر عن المردود المتميز والجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في الميدان، مؤكداً أن إحصاءات المواجهة أكدت أن فريقه كان الأفضل، والخسارة لم تكن نتيجة سوء أداء بل نتيجة لظروف لم تكن في الحسبان، مضيفاً: «لذلك كنت سعيداً باللاعبين، وقلت لهم كنتم متميزين ونحن لسنا الأفضل في العالم، ولذلك أمر طبيعي أن نخسر».

عن ضم المهاجم ديوب لصفوف الفريق، أوضح كوزمين أن الشارقة عانى بالفترة الأخيرة من صعوبات ومشاكل تمثلت في إصابة لاعبين مهمين، مضيفاً: «رأينا أن نستفيد من تواجد ديوب لأنه يتمتع بالخبرة والروح القتالية، ونتمنى أن يساعد الفريق».

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