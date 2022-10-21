تيغالي: أكثر ما يقلقني الخسارة

المصدر: (العين- البيان)

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أكد سبستيان تيغالي، لاعب الوحدة، عزمهم على التتويج باللقب وإهدائه لجماهير الفريق، وقال: «أكثر ما يقلقني دائماً هو الخسارة، لأنك ستعود حزيناً، كما أن فريقنا بذل جهوداً جبارة حتى وصل لهذا النهائي، وهذه هي الخطوة الأخيرة، وعندما تنتصر فهو أمر عظيم، ولكن عندما تخسر فلا أحد سيتذكر صاحب المركز الثاني».

وأضاف: «سنواجه منافساً شرساً هو الشارقة الذي تطوّر بصورة ملحوظة، لكن فريقنا أيضاً قوي ويتطوّر، وقد شاهده الجميع في المباراة الماضية، إذ حقق فوزاً رائعاً، واستعددنا لهذه المباراة بصورة جيدة، و لدي ثقة كبيرة وبزملائي في الفريق، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا ونلعب بتركيز كبير طوال التسعين دقيقة للفوز دون الوصول لركلات الجزاء لأنها تعتمد على الحظ».

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