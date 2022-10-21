راشد الزعابي: الحظوظ متساوية

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

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أكد راشد الزعابي رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة، أن حظوظ فريقي الوحدة والشارقة في التتويج بلقب كأس رئيس الدولة المقررة اليوم على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين متساوية، معرباً عن أمنياته بأن يقدم الفريقان مباراة قوية وممتعة تليق بكونها مباراة نهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال: التواجد في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة شرف لأي ناد، وخوض الوحدة للمباراة شرف كبير للعنابي، ونأمل أن يحالفنا التوفيق بالتتويج بلقب أغلى البطولات، خصوصاً وأن الجميع يطمح لرفع الكأس. وأضاف: النهائي الحالي مختلف عن النهائيات السابقة كونه يأتي والأندية في أوج استعداداتها بعدما خاضت 6 مباريات في الدوري، على خلاف المعتاد بلعب النهائي في ختام الموسم.

وأشار إلى أن نهائيات الكأس لا تخضع للترشيحات ومن الصعب التكهن بنتيجتها وتتطلب تركيزاً شديداً وهدوءاً في التعامل مع مجريات المباراة، مضيفاً: «كل وجهات النظر فيما يتعلق بالترشيحات قبل المباراة تحترم ولكن ثقتنا في لاعبي الوحدة لا تهتز ولا يوجد لدينا شك في قدراتهم وإصرارهم على تقديم أفضل أداء»، لافتاً إلى أن التفاصيل الصغيرة واللاعبين هم من يحسمون نتيجة اللقاء.

وقال: «الفريق جاهز من النواحي البدنية والفنية والنفسية، الروح المعنوية للفريق جيدة للغاية والجميع يملك الحافز على الظهور بأفضل مستوى»، مشدداً على أن فوز الوحدة على العين في الكلاسيكو قبل مواجهة الشارقة انتهى، وأن بانتهاء المباراة بدأ الفريق في التركيز على الشارقة. وأشاد الزعابي بجمهور الوحدة ومساندته للفريق منذ بداية الموسم، مؤكداً ثقته في أن الجمهور سيزحف بكثافة خلف الفريق في مدرجات استاد هزاع بن زايد ويقدم تشجيعاً مثالياً كما هي عادة «الأوفياء» لتحفيز اللاعبين لبذل أقصى جهد في المباراة، لاسيما وأنهم أفضل جمهور وقدموا مثالاً حياً في الوفاء ويستحقون الفرحة.

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