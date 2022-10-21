كايو: الطرد لن يشغل بالي

المصدر: (العين - البيان‏)

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قال البرازيلي كايو لوكاس، لاعب فريق الشارقة، إن حالة الطرد التي تعرض لها في المباراة الأخيرة أمام الوصل لن تشغل باله وتفقده التركيز في النهائي أمام الوحدة، مؤكداً أن تفكيره منحصر بمساعدة فريقه في الحصول على اللقب، وعبر عن سعادته بالوجود في نهائي كأس رئيس الدولة، وأوضح أن المباراة لن تكون سهلة؛ لأنها بين فريقين كبيرين، وسيحصل على البطولة الأكثر جاهزية وتركيزاً.

وعن وجود قناة برازيلية لنقل النهائي، أكد لوكاس سعادته بهذا الأمر، وعبر عن شكره للقائمين على نقل المباراة للجماهير البرازيلية، وقال: «هذا أمر محفز بالنسبة لي وسيمنحني دافعاً كبيراً لأن المباراة سيشاهدها الجمهور البرازيلي وينبغي أن أظهر بصورة مثالية».

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