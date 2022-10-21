أغلى الكؤوس حلم الوحدة والشارقة الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر، ياسر قاسم، محمد صادق

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تتجه أنظار محبي كرة القدم عند الساعة السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم إلى استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لمتابعة النهائي الحلم لأغلى الكؤوس بين الشارقة والوحدة، في النسخة 45 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لموسم 2021 - 2022 وهو اللقاء المؤجل من الموسم الماضي، لظروف ارتباط «الأبيض» بالملحق الآسيوي أمام أستراليا، والمؤهل إلى كأس العالم 2022. وفقاً للوائح فإن المباراة لن تشهد أشواطاً إضافية في حال انتهى الشوطان الأصليان من عمر اللقاء بالتعادل، وسيتم اللجوء المباشر إلى ركلات الجزاء الترجيحية.

التاسع والثالث

يعد نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة اليوم هو النهائي العاشر لفريق الشارقة بعدما خاض 9 نهائيات سابقة حقق خلالها اللقب 8 مرات أعوام 1979، 1980، 1982، 1983، 1991، 1995، 1998 و2003، بينما نال المركز الثاني مرة واحدة عام 2006 أمام العين، وهو يسعى إلى رفع رصيده بالبطولة، إلى 9 ألقاب، وكان آخر تتويج للشارقة باللقب في عام 2003 حينما فاز على الوحدة بركلات الترجيح 6 - 5 وهو النهائي الوحيد الذي جمع الفريقين في نهائي الكأس.

أما الوحدة فيخوض النهائي رقم 8 في تاريخه بعد أن حقق اللقب مرتين عامي 2000 على حساب الوصل و2017 على حساب النصر، وخسر 5 نهائيات أمام النصر والأهلي والشارقة والعين والجزيرة أعوام 89 و96 و2003 و2005 و2011.

وهو النهائي الثالث للعنابي في عصر الاحتراف، وسبق أن لعب نهائي 2010 - 2011 أمام الجزيرة وخسر برباعية، قبل أن يعود وينال الكأس الغالية للمرة الثانية في تاريخه بفوزه على النصر بثلاثية ليتوج بالكأس موسم 2016 - 2017 بقيادة أغيري، وسبق لـ«العنابي» الفوز باللقب موسم 1999 - 2000 قبل «الاحتراف».

«كأس بوخالد وحداوي»

دشنت جماهير الوحدة «وسماً» كشعار الحملة المخصصة لنهائي الكأس باسم «كأس بوخالد وحداوي» وذلك من أجل تحفيز اللاعبين، ويعول الوحدة كثيراً على جماهيره الملقبة بـ«أوفياء العنابي».

مواجهات

في آخر 5 مواجهات بين الوحدة والشارقة، فاز الشارقة مرتين بنتيجة واحدة 2 - 1، في دوري المحترفين، وتعادلا في مباراة واحدة 1 - 1، في المسابقة نفسها، وفاز الوحدة مرتين بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد نهاية وقت مباراتهما بالتعادل 1 - 1، في دور الـ16 لدوري أبطال آسيا، و3 - 0 في دوري المحترفين.

تأهل

تأهل الشارقة إلى المباراة النهائية، بفوزه على حتا 2 - 1، في الدور ثمن النهائي، وعلى شباب الأهلي 4 - 2، بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتهما في ربع النهائي بالتعادل 0 - 0، وأقيم الدور قبل النهائي، من مباراتين، وتعادل الشارقة مع الوصل ذهابا في دبي 0 - 0، وفاز إيابا في ملعبه 3 - 2.

ووصل الوحدة إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على عجمان 1 - 0، في الوقت الإضافي لمباراتهما في الدور ثمن النهائي، وعلى الجزيرة 2 - 1، في ربع النهائي، وفي الدور قبل النهائي، فاز على ضيفه بني ياس ذهاباً 4 - 1، وتعادل إياباً في استاد الشامخة بني ياس 2 - 2.

استعدادات

يدخل الشارقة اللقاء بمعنويات عالية من أجل تحقيق الفوز، ويفتقد البوسني ميراليم بيانيتش، لتعرضه للإصابة في مباراة فريقه أمام الوصل، في الدوري، ولكنه دعم صفوفه قبل ساعات، بالسنغالي ماكيتي ديوب، والذي يمتلك خبرة كبيرة بالكرة الإماراتية، بعد مشوار طويل مع الظفرة وشباب الأهلي، لينضم إلى كتيبة النجوم في الفريق، التي تضم الإسباني الكاسير، واليوناني مانولاس، إضافة للمقيمين الذين لا يقل مستواهم عن المحترفين الأجانب، وعلى رأسهم عثمان كمارا ولوان بيريرا، ويشارك كايو في المباراة على الرغم من تعرضه للطرد في مباراة الوصل بالدوري ولكن وفق اللوائح فإن الإيقاف يتم في نفس المسابقة التي تعرض للطرد فيها. في المقابل يدخل الوحدة المباراة بمعنويات عالية وصفوف مكتملة، بعد أن نجح مدربه الإسباني إيمانويل خمينيز، في تحقيق الفوز على مضيفه العين 3 - 2، في «كلاسيكو» الدوري.

تحدٍ

وتعتبر مباراة اليوم تحدياً خاصاً للمدرب الروماني كوزمين، والإسباني خمينيز، حيث لم يسبق الفوز بالكأس الغالية، ونجح كوزمين خلال سنوات عمله مع العين وشباب الأهلي، في الفوز بكل البطولات المحلية، باستثناء الكأس الغالية.

أصدقاء الأمس

توجد عناصر في الفريقين سبق لها التتويج بالكأس الغالية وذلك على الرغم من غياب الشارقة عن لقب البطولة منذ 19 عاماً.

ويضم الشارقة بين صفوفه 3 لاعبين حققوا الكأس عندما كانوا لاعبين سابقين مع الوحدة وهم سالم سلطان وخالد الظنحاني ومحمد عبد الباسط وكانوا ضمن صفوف العنابي الذي جمع الوحدة والنصر عام 2017 ونجحوا في وضع اسمهم في سجلات اللقب مع أصحاب السعادة قبل رحيلهم عن الفريق.

وفي الوحدة توج عدد كبير من الجيل الحالي باللقب، أبرزهم إسماعيل مطر الذي تذوق طعم البطولة مرتين الأولى عندما كان ناشئاً في صفوف الفريق عام 2000 والثانية في 2017، بينما شهدت البطولة الأخيرة للوحدة تواجد عدد من لاعبي الفريق الحالي آنذاك ويطمحون لرفع الكأس للمرة الثانية مثل تيغالي وخليل إبراهيم ومحمد الشامسي وراشد علي ومحمد برغش وأحمد راشد.

طاقم نيوزيلندي

يدير مباراة الشارقة والوحدة في نهائي أغلى الكؤوس، طاقم تحكيم نيوزيلندي، يقوده ماثيو كونجر، ويعاونه تيفيتا ماكاسيني مساعداً أول، ومارك رول مساعداً ثانياً، واوفيديو هاتسفيان حكم فيديو، ويعاونهم من الإمارات، أحمد سالم حكماً رابعاً، محمد غليطة حكم فيديو مساعد، وعلى الشحي حكم «احتياط».

قوة ضاربة

يدخل الوحدة والشارقة المباراة النهائية للكأس بالقوة الضاربة، ويعول الإسباني خيمينيز مدرب الوحدة على العناصر الأساسية وفي حال إجراء تغييرات ستكون في أضيق الحدود بإمكانية الدفع بعبدالله حمد منذ البداية في خط الوسط بجانب البرازيلي آلان والبرتغالي سيلفا، فيما يمثل الخط الأمامي قوة كبيرة بوجود طحنون الزعابي والمصري أحمد رفعت على الأطراف وبيدرو كرأس حربة، مع وجود دكة بدلاء قوية تضم تيغالي وبيتزي وخليل إبراهيم، ووليد حسين، ومحمد علي وعلاء الدين زهير، وتبدو صفوف الشارقة مكتملة، لا سيما مع عودة الحارس عادل الحوسني ولكن لا ترجح مشاركته، نظراً لتميز درويش محمد، وسيقود الهجوم ديوب العائد لدورينا.

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