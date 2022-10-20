عرض نهائي كأس رئيس الدولة في ڤوكس سينما

المصدر: وام

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وقع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية شراكة مع مجموعة ماجد الفطيم تقوم بموجبها ڤوكس سينما التابعة للمجموعة بعرض المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة بين الوحدة والشارقة المقرر لها غدا الجمعة على الهواء مباشرة في عدد من صالات العرض المنتشرة في أرجاء الدولة .

وجرت مراسم توقيع اتفاقية الشراكة في ڤوكس سينما مردف سيتي سنتر بحضور محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، و سانجاي باتني نائب الرئيس لقطاع التسويق في مجموعة ماجد الفطيم وعدد من ممثلي الجانبين .

وتُعرض المباراة في أربع صالات فوكس سينما رئيسية موجودة بأكبر المراكز التجارية بالدولة وهي ياس مول بالعاصمة أبوظبي ، ومردف سيتي سنتر بدبي ، وسيتي سنتر الزاهية بالشارقة وسيتي سنتر الفجيرة ، وتتوفر التذاكر للبيع إلكترونياً عبر موقع بلاتينيوم لست ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية التابعة لاتحاد الكرة .

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة :" نقل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على الهواء مباشرة في دور السينما أمر بالغ الأهمية يُعزز علاقة كرة القدم بالمجتمع ونحن سعداء بهذه الخطوة لأنها تبني جسرا بين الملعب وقاعات السينما وستكون محفزاً للاعبي الشارقة والوحدة لتقديم المزيد من الإبداع والفن الكروي".

وأشاد الأمين العام بدور مجموعة الفطيم المجتمعي الرائد مؤكداً أن هذه الشراكة خطوة مهمة تضع نهائي كأس رئيس الدولة على الشاشة الكبيرة أمام العائلة مشيراً إلى أن السينما الملتقى الثقافي والترفيهي ستتحول إلى ملعب آخر تنطلق منه حناجر المشجعين للتفاعل مع أداء فرقهم, وستكون موقعاً احتفاليا جديدا يضاف إلى بقية المواقع التي تُشاهد فيها المباراة الأغلى.

وثمن الظاهري اهتمام مجموعة الفطيم بنهائي كأس رئيس الدولة الذي يتميز بأهمية تاريخية وله مكانة غالية لدى المجتمع الإماراتي والمقيمين في الدولة منوهاً إلى أن هذه الخطوة تجعل نهائي الكأس أكثر حضوراً وانتشارا وتؤسس قاعدة قوية لعلاقة مميزة بين السينما المحلية وكرة القدم.

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