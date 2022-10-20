شرطة أبوظبي تكمل جاهزيتها لتأمين نهائي "كأس رئيس الدولة"

المصدر: وام

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أكملت اللجنة الأمنية في شرطة أبوظبي المعنية بتأمين المباراة النهائية لمسابقة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة «حفظه الله» للموسم الرياضي 2021 – 2022 بين فريقي الوحدة والشارقة على استاد هزاع بن زايد استعداداتها لتأمين سلامة الجمهور واللاعبين مؤكدةً جاهزية الفرق الأمنية والشرطية، المكلفة بتأمين فعاليات المباراة .

وحثت شرطة أبوظبي الجماهير على الالتزام بالإجراءات المنظمة لدخول استاد هزاع بن زايد والالتزام أيضا بقائمة المواد الممنوعة وأكدت على التشجيع الحضاري وبروح رياضية والابتعاد عن التعصب داخل الملعب وخارجه وعبر وسائل التواصل الاجتماعي داعية إلى التقيد التام بقواعد ونظم السير والمرور، واتباع إرشادات عناصر المرور حرصاً على سلامتهم وسهولة وصولهم إلى المباراة.

وتشارك في تأمين البطولة فرق من مديرية شرطة منطقة العين وإدارات من شرطة أبوظبي تتمثل في المرور والدوريات، والمهام الخاصة، والتفتيش الأمني k9، وطيران شرطة أبوظبي، والشرطة المجتمعية، والدوريات الخاصة، والعمليات، بالإضافة إلى عناصر “كلنا شرطة”، من أجل تأمين سلامة دخول الجماهير إلى الملاعب وتعزيز أمنهم وسلامتهم.

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