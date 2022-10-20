روابط الدوريات العالمية: دبي عاصمة كرة القدم

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، أمس في دبي، والذي استضافته رابطة المحترفين الإماراتية، لأول مرة في المنطقة، وخرجت بتوصيات لصياغة مستقبل كرة القدم، من خلال العمل على تعزيز الجوانب الفنية والإدارية والتكنولوجية والمالية، وغيرها من كل العناصر، التي ستعمل المنظمات الدولية على دراستها، لتطبيقها بأفضل الممارسات وأعلى المعايير، لضمان تطور اللعبة الشعبية الأولى في العالم. وترأس عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، الاجتماع السنوي، بحضور إنريكي بونيلا رئيس منتدى روابط الدوريات العالمية، وجيروم بيرليموتير الأمين العام للمنتدى.

وأكد الحضور خلال المنتدى أن دبي نجحت في أن تكون عاصمة كرة القدم في العالم خلال يومين، حيث شهد المنتدى، مشاركة روابط دوريات من 35 دولة، إلى جانب منظمات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) ومنظمة العمل الدولية (ILO).

من جانبه، وجه الجنيبي الشكر لممثلي الجهات الرياضية الدولية، وروابط الدوريات حول العالم، على ما قدموه من خلاصة تجارب وخبرات للعمل معاً من أجل مستقبل كرة القدم، وقال: باتت كرة القدم سلعة رائجة، تتأثر بها قطاعات كبرى، وترتبط مع هذا الفضاء الواسع، وترافقه في رحلات التحول الرقمي والتكنولوجي، وفي عمليات صناعة المحتوى والبث التلفزيوني.

وتابع: التحديات التي تواجه الدوريات المحترفة، هي أبرز الملفات الحاضرة على طاولة اجتماعنا السنوي، حيث نسعى جاهدين لتطوير منظومات الحوكمة الخاصة بكرة القدم، وتحسين قوانين اللعبة، وحماية حقوق الأندية واللاعبين، وإيجاد بيئة خصبة للاستثمار الرياضي الحقيقي.

بدوره، أشاد إنريكي بونيلا بالجهد الذي قامت به الرابطة لإنجاح الحدث، وتطوير كرة القدم الإماراتية عموماً، وقال: ما شهدناه هنا من جهود كبيرة، كان له بالغ الأثر في تحقيق النجاح الكبير للمنتدى والمشاركة العالمية الواسعة، إلى جانب ما تابعناه من جهود، تقوم بها الرابطة لتطوير كرة القدم الإماراتية، ووضعها في مكانة بارزة دوليا، حيث إن هذه الخطوات من شأنها أن تساهم في تسارع عمليات الانتقال نحو أفضل الممارسات وأحدثها.

في حين، عبر جيروم، عن امتنانه باستضافة دبي لهذا الاجتماع السنوي، وعن حسن التنظيم من قبل رابطة المحترفين الإماراتية، على الرغم أنها المرة الأولى الذي يقام فيها هذا الاجتماع في الإمارات.

وقال: استضافة دبي لأهم وأكبر اجتماع لروابط دوريات كرة القدم المحترفة من جميع أنحاء العالم، من بينها أشهر الدوريات وأكثرها صيتاً مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرها، يجعلها عاصمة كرة القدم المحترفة في العالم بالفعل.

وأضاف: تجتمع هذه الدوريات مرة واحدة في العام من أجل تبادل المعرفة ومناقشة رؤية أفضل الممارسات المطبقة في كل رابطة ومناقشة الاهتمامات المشترك بكرة القدم الاحترافية، خصوصاً أن كل الروابط المنضوية تحت مظلة هذا المنتدى هي روابط محترفة مستقلة عن اتحادات كرة القدم تم تكوينها من قبل الأندية أو الحكومات.

تنظيم

من جهته، أشار داني تاونسند الرئيس التنفيذي لرابطة دوري المحترفين الأسترالية، إلى أهمية استضافة دبي لتنظيم هذا الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، خصوصاً أنه يأتي بعد توقف عن الاجتماعات دام لعامين بسبب جائحة «كوفيد 19»، لتأتي العودة بهذا الاجتماع الموسع في الإمارات، نحن في رابطة الدوري الأسترالي للمحترفين، نسعى لمشاركة أفضل الممارسات والتعرف على تجارب باقي الروابط بشكل أفضل.

أما نامراتا تشاترجي الأمين العام لدوري السوبر الهندي للمحترفين، فقالت: كان من المفيد حضور هذا المنتدى لنا في ظل حرصنا على التفاعل مع العديد من الدوريات في العالم، ونرى أنها فرصة مناسبة لمشاركة المعرفة بيننا، ليس فقط في آسيا ولكن في باقي قارات العالم في الدوريات الأوروبية وأيضاً الأفريقية، كما إنها تكون فرصة للتعرف على حلول لبعض المشكلات الشائعة.

اجتماعات

على هامش المنتدى، عقد عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين، عدداً من الاجتماعات مع ممثلي المنظمات وروابط الدوريات الدولية، وذلك خلال استضافة منتدى روابط الدوريات العالمية، الذي تستضيفه رابطة المحترفين الإماراتية، لأول مرة في المنطقة، ويقام على مدار يومين، في دبي.

لقاءات

التقى عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين على هامش منتدى الروابط مع ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما التقى ليجي دي سيفرو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، وجوناس باير هوفمان، الأمين العام لرابطة اللاعبين المحترفين (فيفبرو)، وخافيير مورينتي جارسيا، رئيس العلاقات الدولية وممثل رئيس رابطة الدوري الإسباني، وبيدرو بروينسا، رئيس رابطة الدوري البرتغالي.

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