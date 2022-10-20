ديوب مفاجأة كوزمين لـ«العنابي»

المصدر: (الشارقة - ياسر قاسم)

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أصبح الفرنسي من أصل سنغالي ماكيتي ديوب صاحب الـ 35 عاماً، بمثابة الورقة التي سيفاجئ بها المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو، منافسه الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني للوحدة في النهائي المرتقب بين الفريقين على كأس صاحب السمو رئيس الدولة مساء الجمعة باستاد هزاع بن زايد بالعين، حيث شارك ديوب في أول تدريباته مع الشارقة مساء أول من أمس ثم في التدريب الأساسي مساء أمس قبل توجه الفريق لمدينة العين التي سيخوض فيها تدريبه الأخير قبل 24 ساعة من المباراة.

وظهر الاطمئنان لدى الجهاز الفني للشارقة من الجاهزية البدنية للاعب ديوب، في وقت يطمئن فيه كوزمين من قدرة اللاعب على التفاهم والانسجام من واقع خبرته الكبيرة في ملاعب الإمارات وقدرته على التعامل مع مثل هذه المباريات، وسيكون التدريب الأخير على استاد هزاع بن زايد، المعيار الأخير للمدرب كوزمين لتحديد مشاركة ديوب، سواء كان في التشكيلة الأساسية منذ بداية المباراة أو وجوده على الدكة ليكون ضمن البدلاء على أقل تقدير، ويزيد من احتمالات مشاركة ديوب ووجوده في التشكيلة، عدم إمكانية مشاركة اللاعب البوسني بيانيتش.

ويعد اللاعب ماكيتي ديوب من أبرز الهدافين الأجانب في ملاعب الإمارات من خلال مشوار متنوع مع الأندية التي لعب لها، وكان آخرها الظفرة الموسم الماضي بعد عودته من الدوري السعودي الذي لعب فيه موسمين مع فريق الشباب، ولعب ديوب 8 مواسم وغاب ديوب عن دورينا موسمي 2018 - 2019 و 2019 - 2020، حيث بدأ مسيرته موسم 2012 - 2013.

وعاد ديوب منتصف الموسم الماضي للظفرة خلال «الميركاتو الشتوي»، بعدما غادره قبل 4 سنوات، إلى شباب الأهلي الذي رحل عنه إلى بكين مع رينهي الصيني، ومنه إلى الشباب السعودي، وأصبح لاعباً حراً منذ نهاية الموسم الماضي.

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