الشارقة والوحدة يتدربان على ملعب هزاع بن زايد الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يؤدي فريقا الشارقة والوحدة تدريبهما على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين مساء اليوم، استعداداً للقاء المرتقب بينهما في نهائي أغلى الكؤوس والمقرر أن يقام مساء يوم غد الجمعة عند السابعة و45 دقيقة مساءً على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ويأتي مران الفريقين على ملعب المباراة وفق لائحة المسابقات الخاصة بالمباريات النهائية، حيث سيكون تدريب الوحدة عند السابعة والنصف، ويعقبه مران فريق الشارقة ويستغرق مران كل فريق ساعة كاملة، حيث يضع مدربا الفريقين اللمسات الأخيرة على خطة اللعب والتشكيلة المثالية التي ستخوض المباراة.

كما تقام ظهر اليوم المؤتمرات الصحفية لكلا المدربين، حيث سيكون المؤتمر الأول لمدرب الوحدة مانويل خيمينيز عند الثانية عشرة والربع، فيما سيكون مؤتمر مدرب الشارقة الروماني كوزمين أولاريو عند الواحدة ظهراً في قاعة المؤتمرات باستاد هزاع بن زايد.

إقبال كبير

ونظراً للإقبال الكبير على شراء تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وتلبية لرغبة جماهير الفريقين قرر اتحاد الكرة فتح باب الحجز لمقاعد جديدة في مدرجات استاد هزاع بن زايد الذي سيكون مسرحاً للنهائي الأغلى، وتتوفر التذاكر بكمية محدودة عبر موقع «بلاتينيوم لست»، ومنذ أن أعلن اتحاد الكرة عن طرح تلك التذاكر وهناك إقبال كبير من الجماهير على الشراء.

حكم نيوزيلندي

وتم الكشف عن طاقم التحكيم الأجنبي الذي تم استدعاؤه بناء على طلب نادي الوحدة للمباراة بقيادة الحكم الدولي النيوزيلندي ماثيو كونجر لقيادة المباراة النهائية، ويضم طاقم التحكيم كلاً من المساعدين تيفيتا ماكسيني ومارك رول، وأوفيديو هاتسيفان حكم فيديو، والكوادر الإماراتية محمد غليطة حكم فيديو مساعد، وأحمد سالم حكماً رابعاً، وعلي الشحي حكماً خامساً «احتياط».

طموح الفوز

ووفقاً للوائح فإن المباراة لن تكون هناك أي أشواط إضافية في حال انتهى الشوطان الأصليان من عمر اللقاء بالتعادل بين الفريقين، وسيتم اللجوء المباشر إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد البطل.

ويأمل فريق الشارقة في التتويج باللقب التاسع في تاريخه ليقلّص الفارق بينه وبين شباب الأهلي، الأكثر تتويجاً بواقع 10 نسخ، بينما يسعى فريق الوحدة إلى الظفر باللقب الثالث.

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