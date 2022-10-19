«هجوم الهواة» يتفوق على «المحترفين»

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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يشهد دوري الدرجة الأولى تنافساً مثيراً وسباقاً محموماً في حصد النقاط وتحقيق الانتصارات، واتسمت مباريات النسخة الحالية من المسابقة بالطابع الهجومي فسجلت الفرق 142 هدفاً في 48 مباراة، بنسبة تسجيل 2.95 هدف متفوقاً على دوري أدنوك للمحترفين الذي شهد 117 هدفاً خلال 42 مباراة بنسبة تسجيل 2.7 هدف في المباراة.

ويعتبر فريق دبا الحصن هو الفريق صاحب أفضل خط هجوم بتسجيله 14هدفاً يليه فريقا الإمارات والجزيرة الحمراء وسجل كل منهما 13 هدفاً، فيما يعد فريقا مسافي وفرسان هسبانيا الأقل إحرازاً للأهداف بواقع خمسة أهداف لكل منهما. ويتصدر اللاعب العماني محمد المربوعي المقيد كمقيم في صفوف دبا الحصن قائمة هدافي الدوري برصيد ستة أهداف ينافسه مواطنه فارس الجابري وهو يحمل صفة مقيم أيضاً ويلعب لفريق العربي إلى جانب البرازيلي دياغو مهاجم فريق الإمارات وأحميد الشيخ اللاعب الموريتاني المحترف في صفوف الرمس ولكل خمسة أهداف وتبدو المنافسة على لقب الهداف ساخنة مثلها والمنافسة على الصدارة وبطاقتي الصعود، وسيكون المربوعي أمام تحدٍ كبير في الاستمرار بالمركز الأول في ظل رغبة البرازيلي دييغو فارياس وتطلعه إلى الحصول على لقب الهداف للعام الثالث توالياً بعد أن ناله مع فريقي الإمارات ودبا الفجيرة في الموسمين الأخيرين.

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