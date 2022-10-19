إعلان المرشحين لجوائز «دبي غلوب سوكر».. بنزيما وكورتوا وهالاند يتنافسون على لقب أفضل لاعب

المصدر: البيان

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أعلن مجلس دبي الرياضي و«دبي غلوب سوكر أواردز» عن قائمة أسماء المرشحين من كبار اللاعبين ونجوم كرة القدم العالميين للفوز بفئات النسخة الثالثة عشرة من جوائز دبي جلوب سوكر العالمية المرموقة، حيث يمكن الآن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم التصويت للاعبيهم المفضلين في الجولة الأولى من التصويت العام وترجيح كفة نجومهم للتتويج في الحفل الذي سيقام مساء يوم الخميس 17 نوفمبر، وذلك قبل ثلاثة أيام من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

قبيل الإعلان عن الجوائز، سيجتمع أيقونات عالم الرياضة وصناع القرار الذين يساهمون في نجاح كرة القدم العالمية للمشاركة في جلسة النسخة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي المرصع بالنجوم الذي ينظمه ويستضيفه مجلس دبي الرياضي كل عام.

ستضم هذه النسخة من جوائز دبي غلوب سوكر هذا العام جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك مع أسماء كبيرة من المرشحين منهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، ومن بين الأسماء المرشحة لجائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة في العام كريم بنزيما وتيبو كورتوا وإيرلينج هالاند وبيث ميد ولوسي برونز ولاعبة الوسط الإسبانية أليكسيا بوتيلاس.

ويتنافس عشرون مرشحاً على جائزة أفضل نادي رجال للعام وعشرة مرشحين على جائزة أفضل نادي سيدات للعام مع تمثيل أرستقراطي لكرة القدم الأوروبية، إلى جانب الأندية الشهيرة من أمريكا الجنوبية والشرق الأوسط.

تم ترشيح عمالقة كرة القدم الأسطوريين مثل جوزيه مورينيو وكارلو أنشيلوتي وبيب غوارديولا إلى جانب ستيفانو بيولي للتنافس على جائزة أفضل مدرب.

ومرة أخرى في نسخة هذا العام هي جائزة أفضل رئيس رياضي مع خمسة أسماء مرشحين من أبرز القادة في كرة القدم العالمية اليوم وهم بينتو دا كوستا وهيربرت هاينر وخلدون المبارك وفلورنتينو بيريز وباولو سكاروني.

جوائز جديدة

وينصب الاهتمام على جائزتين جديدتين وهما جائزة Power Horse لأفضل لاعب ناشئ هذا العام، مع مرشحين نذكر منهم: رفائيل لياو وجافي وفيكتور أوسيمين وفيديريكو فالفيردي في المنافسة، وجائزة CNN Off The Pitch التي سوف تعلن أسماء مرشحيها CNN في الأسابيع المقبلة.

وستمنح جائزة أفضل مدير رياضي وجائزة أفضل وكيل لاعبين في العام للأسماء التي تفوقت ولمعت في الجوانب المهمة للعبة، إضافة إلى جائزتين جديدتين وهما؛ جائزة أفضل كشاف عن نجم، وجائزة أفضل صفقة انتقال لاعب للعام.

وكما في الإصدارات السابقة، سيتم منح عدد من أساطير كرة القدم جوائز مسيرة لاعب التقديرية لمساهمتهم البارزة في كرة القدم.

ستكرم جوائز دبي جلوب سوكر الرقمية التي يتم إطلاقها لأول مرة ويتم تقديمها من قبل 433، أفضل المؤثرين والمبدعين في مجال الإعلام الرقمي والافتراضي لكرة القدم عبر خمس فئات، وهي: جائزة أفضل لاعب كرة قدم في فئة الرياضات الإلكترونية، جائزة أفضل صحافي متخصص في مجال كرة القدم، جائزة أفضل صانع محتوى كرة القدم على منصة تيك توك، أفضل مؤثر لمحتوى كرة قدم على منصات وسائل التواصل الاجتماعي وجائزة أفضل صانع محتوى كرة قدم على منصة يوتيوب.

وللمرة الأولى، سيتم تقديم جائزة أفضل نادي لمشجعي منصة Socios.com وجائزة Socios.com لأفضل مشاركة بين المعجبين لهذا العام في حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر، ليتم انتخابهم من قبل مستخدمي المنصات.

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ازداد تفاعل المشجعين مع جوائز دبي جلوب سوكر بشكل كبير عاماً بعد عام، حيث حصدت جوائز العام الماضي 2021 أكبر نسبة تصويت مع استقبال أكثر من 15 مليون صوت من عشاق كرة القدم من أكثر من 210 دول ومنطقة حول العالم.

وتعاونت جوائز دبي جلوب سوكر مع منصة تفاعل المعجبين mySPORT by Emerce في نسخة جوائز هذا العام، حيث سيتمكن المعجبون من التصويت أثناء المشاركة في برامج حوارية على الهواء مباشرة مع المضيفين والمؤثرين وأساطير اللعبة وغيرهم من المعجبين.

بدء التصويت

يبدأ تصويت الجمهور على المرحلة الأولى لاختيار أفضل المتأهلين للتصفيات النهائية في الفئات الرئيسية على موقع voting.globesoccer.com ويستمر حتى 2 نوفمبر 2022. ويتبع بعد ذلك جولة ثانية من التصويت لاختيار الفائزين بجوائز هذا العام في الفترة من 3 إلى 16 نوفمبر 2022. سيتم اختيار الفائزين هذا العام مرة أخرى من قبل الجمهور ولجنة تحكيم دولية تضم نخبة من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية. بينما سيتم التصويت على جائزة أفضل لاعب لدى مشجعي تيك توك على منصة TikTok.

رعاية

دعمت TikTok، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي جوائز دبي جلوب سوكر للعام الثالث على التوالي بصفتها الراعي الرئيسي للحدث وتماشياً مع النجاح المتزايد للحدث، تم الترحيب بثلاثة رعاة جدد وهم: Power Horse وEl Mathe و CoinW. كما تفخر جوائز دبي جلوب سوكر بالترحيب بالرعاة الجدد لنسخة هذا العام من قبل وهم Emirates وPerrelet و Socios.com وAudi Al Nabooda و Ora Developers و Abu Dhabi Media و Waldorf DIFC و Waldorf Palm Jumeirah. وينعكس الحضور الإعلامي المتزايد لجوائز هذا العام من خلال دعم الشركاء الإعلاميين؛ CNN و433 وMarca وSky وLaPresse وEurosport وSportBusiness و90+ Kora.

سيتم بث جوائز دبي جلوب سوكر مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية وعلى الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم. كما سيتم مشاركة المزيد من المعلومات في هذا الصدد بالإضافة إلى أحدث المستجدات عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي لجوائز دبي جلوب سوكر: @globesoccer على انستغرام، @Globe¬_Soccer على تويتر، @globesoccer على فيسبوك، @globesoccer على تيك توك وGlobe Soccer Awards على يوتيوب.

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