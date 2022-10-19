كايو يطمئن الشارقة وغموض بشأن بيانيتش

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يختتم الشارقة اليوم تدريباته في ملعبه قبل التوجه للعين لخوض التدريب الأخير على ملعب استاد هزاع بن زايد؛ استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الوحدة في نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بعد غدٍ.

ويضع المدير الفني كوزمين أولاريو اللمسات المهمة للمباراة في تدريب اليوم الذي يعتبر الأساسي لتجريب التكتيك المناسب والوقوف على جاهزية العناصر المرشحة للقائمة الكاملة، وسيكون التدريب الأخير في استاد هزاع بن زايد لمدة ساعة واحدة ابتداءً من التاسعة إلا ربعاً مساء غد، ويركز فيه المدرب كوزمين على تقسيمة بين التشكيلة المرشحة للمباراة مع العناصر البديلة، وتسود دوائر الشارقة حالة من الاطمئنان لتواجد المحترف البرازيلي كايو لوكاس الذي غادر الملعب بالبطاقة الحمراء في مباراة الوصل في الجولة الماضية لدوري أدنوك للمحترفين، حيث واصل اللاعب مشاركته في التدريبات وسيكون أحد العناصر الأساسية في التشكيلة، لا سيما في ظل الغموض الذي يكتنف وضع اللاعب البوسني بيانيتش الذي لم يكمل مباراة الوصل وخرج مصاباً في العضلة، ومن المرجح عدم مشاركته في ظل الحرص على الدفع بالعناصر الأكثر جاهزية من الناحيتين الصحية والبدنية، خاصة وأن الفريق لديه خيارات عديدة من اللاعبين في فئتي المحترفين الأجانب والمقيمين، وتذهب التوقعات نحو اللاعب لوان بيريرا للعودة للتشكيلة منذ البداية بعد أن جلس احتياطياً في مباراة الوصل.

من ناحية أخرى، عاد الحارس عادل الحوسني للمشاركة في المباريات التنافسية بعد تعافيه تماماً من آثار الإصابة ووصوله للجاهزية المطلوبة، حيث دفع به الجهاز الفني في مباراة الوصل في دوري «تحت 21 سنة» والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار تجهيزه بشكل مثالي، ولكن من المستبعد مشاركته في مباراة نهائي الكأس.

تذاكر الجمهور

وبدأ نادي الشارقة منذ مساء أمس طرح التذاكر المخصصة لجمهوره في المباراة النهائية أمام الوحدة، حيث تم تحديد موقعين في المركز الإعلامي بمقر شركة كرة القدم وفي متجر «شرجاوي» في منطقة سمنان، وذلك لتسهيل مهمة الجمهور الذي سيحضر المباراة، ويستمر طرح التذاكر حتى نفاد الكمية، علماً بأن نادي الشارقة حصل على كامل حصته «50 %»، ويتوقع توزيعها بالكامل من واقع حالة الترقب لدى الجمهور الشرقاوي لحضور المباراة ومساندة الفريق.

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