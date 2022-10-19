روبن الطائر.. الحل السحري لأزمة « أصحاب السعادة»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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وجد الوحدة ضالته في حل مشكلة الظهير الأيسر في البرتغالي الشاب روبن فيليب كانيدو، الذي ثبت أقدامه مع الفريق الأول في الموسم الحالي كواحد من أبرز لاعبي الفريق خلال الجولات الماضية.

وتألق روبن مع العنابي بشكل خاص في كلاسيكو العين والوحدة الذي انتهى لصالح العنابي 2-3 وخطف نجومية اللقاء، وحصل على أفضل لاعب في المباراة بعدما أسهم بشكل أساسي في انتصار «أصحاب السعادة» بصناعته الأهداف الثلاثة، كما سجل هدفاً في مباراة الوحدة والنصر التي فاز بها العنابي برباعية نظيفة.

وبات روبن الحل السحري لأزمة مزمنة عانى منها الوحدة على مدار سنوات طويلة في مركز الظهير الأيسر الذي كان نقطة ضعف واضحة بفضل نزعة روبن الهجومية، وأصبح بمثابة الظهير الطائر في الفريق، إلى جانب أدائه الدفاعي الجيد رغم تميزه بشكل أكبر في النواحي الهجومية ليشكل مع المصري أحمد رفعت جبهة قوية في الجانب الأيسر.

قائمة

ويحتفل روبن الذي نشأ في نادي بورتو البرتغالي اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 21 في أفضل فترات يمر بها مع الوحدة منذ انضمامه للفريق.

وانضم روبن فيليب إلى الوحدة في سبتمبر عام 2020 في فئة المقيمين، ولمدة موسمين، ومدد النادي تعاقده في فبراير الماضي حتى صيف عام 2024.

ودخل روبن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري في الموسم الحالي، وصنع 3 أهداف، في المركز الخامس في قائمة اللاعبين صناعة للأهداف، فيما يعد روبن أكثر لاعبي الأندية إرسالاً للعرضيات الناجحة في الدوري بـ 27 عرضية وبفارق 4 عرضيات عن طحنون الزعابي، كما أسهم روبن في 7 تمريرات مؤثرة مع الفريق.

ونجح الجهاز الفني للوحدة بقيادة مانويل خيمينيز في توظيف اللاعب بالشكل الصحيح وتشكيل جبهة يسارية مرعبة، إذ يعول عليها في المباراة المهمة والمرتقبة أمام الشارقة في نهائي كأس رئيس الدولة يوم الجمعة المقبل.

استعداد

من جهة أخرى، بدأ الوحدة الاستعداد للنهائي المنتظر بعد الانتصار المهم في الكلاسيكو ولأول مرة يحقق الفوز على العين في استاد هزاع بن زايد بعد 8 سنوات، حيث لا صوت يعلو في قلعة العنابي على صوت نهائي الكأس الذي يطمح الوحدة إلى التتويج بلقبه للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن حقق الكأس موسمي 2000-1999 و2017-2016.

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