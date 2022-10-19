48 ساعة على انطلاقة أغلى الكؤوس

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اقترب موعد المباراة المرتقبة لنهائي أغلى الكؤوس بين الشارقة والوحدة، والمقرر إقامتها بعد غدٍ على ملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، حيث يعكف مسؤولو اتحاد الكرة على وضع اللمسات الأخيرة على برنامج المباراة النهائية، وعلمت «البيان» أن الحدث سوف يكون استثنائياً يتواكب مع أهمية وقيمة البطولة، حيث ستكون هناك العديد من البرامج الترفيهية للجماهير، وستقام قبل انطلاقة المباراة النهائية فقرة استعراضية لمدة 15 دقيقة، وستكون شيقة ومثيرة وتحمل صبغة الجانب الرياضي والتراثي والاجتماعي.

كما أن جميع التذاكر الخاصة بالمباراة قد نفدت تماماً، بعد الإقبال الكبير عليها من قبل جماهير الفريقين وبعض الجماهير التي ترغب في مشاهدة المباراة النهائية لأغلى الكؤوس.

لا وقت إضافياً

وتحدد موعد انطلاقة المباراة عند الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة، ووفق لائحة البطولة لن يكون هناك وقت إضافي في حال انتهى وقت المباراة بالتعادل بين الفريقين، وسيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفريق الفائز باللقب الغالي، حيث يسعى الشارقة لإضافة لقب جديد إلى ألقابه الثمانية الماضية، فيما يسعى الوحدة لإضافة لقب ثالث إضافة إلى اللقبين السابقين.

تدريبات ومؤتمرات

ومن المقرر أن يشهد يوم غد الخميس عدة أنشطة متعلقة بالنهائي، تبدأ بالمؤتمرات الصحفية لكلا المدربين، حيث سيكون المؤتمر الأول لمدرب الوحدة عند الثانية عشرة والربع، فيما سيكون مؤتمر مدرب الشارقة عند الواحدة ظهراً في قاعة المؤتمرات باستاد هزاع بن زايد.

وفي المساء يؤدي الفريقان تدريباتهما على ملعب المباراة وفق لائحة المسابقات الخاصة بالمباريات النهائية، حيث سيكون تدريب الوحدة عند السابعة والنصف، ويعقبه مران فريق الشارقة ويستغرق مران كل فريق ساعة كاملة.

دخول الجماهير

وشهدت الأيام الماضية عقد اتحاد الكرة للعديد من الاجتماعات مع مختلف الجهات للاطمئنان على كافة التجهيزات الخاصة بالمباراة، حيث تم الالتقاء بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي وإدارة استاد هزاع بن زايد لبحث الترتيبات التنظيمية والأمنية الخاصة بالمباراة واستعرض الاجتماع البرنامج الزمني للمباراة والخطة الأمنية لتأمين دخول وخروج جماهير الناديين طرفي المباراة من البوابات الداخلية والخارجية المخصصة لكل فريق، إضافة لمتطلبات الجماهير المتعلقة بالأدوات والمواد التشجيعية المسموح بها، والتي تتوافر فيها معايير شروط الأمن والسلامة، كما ناقش الاجتماع عملية التنسيق مع المستشفيات القريبة من ملعب المباراة وتوفير سيارات الإسعاف لأي حدث طارئ.

اجتماعات إعلامية

وعقدت إدارة الإعلام اجتماعاً تنسيقياً مع ممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة بهدف التنسيق المشترك حول كل الجوانب الإعلامية المتعلقة بنهائي كأس رئيس الدولة، وتم خلال الاجتماع استعراض جميع العمليات الإعلامية الخاصة بالنهائي بدءاً من عملية الحصول على بطاقات الاعتماد والمناطق المخصصة لإجراء المقابلات قبل وما بعد المباراة ومواعيد المؤتمرات الصحفية والتدريب الرئيسي لكل فريق والفعاليات التي تسبق المباراة.

واستعرض ممثلو القنوات الرياضية البرامج التي سيتم بثها خلال الأيام المقبلة، والتي ستشمل برامج وثائقية عن البطولة التي انطلقت في موسم 74 واستديوهات تحليلية بمشاركة نخبة من المحللين والنقاد ونجوم الفريقين، وكذلك التعرف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفريقين وبرامج أخرى مخصصة للجماهير، فيما تولي وسائل الإعلام بالصحف المختلفة اهتماماً كبيراً بالحدث لتخرج التغطية بما يتواكب مع أهميتها وقيمتها.

كما قام فريق إدارة الإعلام بزيارة ميدانية لاستاد هزاع بن زايد للوقوف على آخر التجهيزات الإعلامية الخاصة بالنهائي، وتم مناقشة جميع الأمور الفنية المتعلقة بالنقل التلفزيوني وأماكن الاستديوهات التحليلية لكل قناة وكذلك أماكن إجراء اللقاءات، كما قام فريق العمل بتفقد المركز الإعلامي والمقصورة الإعلامية وقاعة المؤتمرات الصحفية والمنطقة المختلطة وكبائن المعلقين.

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