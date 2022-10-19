تعادلات الهواة تتلاعب بالأعصاب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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تلاعبت نتائج التعادلات التي شهدتها مباريات الجولة السادسة من دوري الهواة بأعصاب الجماهير في وقت بقيت فيه الصدارة على حالها بتربع الإمارات على قمة الترتيب، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة بتعادله الصعب وفي الوقت القاتل أمام ضيفه الفجيرة بهدف، ولم يستفد دبا الحصن الوصيف من تعادل الصقور، ليقع هو الآخر في فخ التعادل أمام حتا بهدف لكل فريق، ليحافظ على مركز الوصافة بنفس رصيد الإمارات، كما فوت فريق الجزيرة الحمراء فرصة الانفراد بالصدارة وانقاد هو الآخر على أرضية ملعبه إلى التعادل بهدفين أمام سيتي، والذي كان في طريقه لفقدان النقاط الثلاث لولا تسجيل لاعبيه لهدف جاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع ويحتل الجزيرة المركز الثالث.

واستفاد الحمرية من تعادلات ثلاثي الصدارة وحقق الفوز بصعوبة بهدف وحيد على الرمس وهي ذات النتيجة التي حضرت خلال لقاء العروبة الفائز على بينونة ليتساوى العروبة مع الحمرية في النقاط العشر، ومن خلفهم يأتي العربي سادساً بذات الرصيد إثر تراجعه من القمة للمركز السادس بسبب هزيمته في عقر الدار أمام مسافي.

فرق الوسط

وفي المركزين السابع والثامن تأتي فرق الرمس والتعاون، ولهما 8 نقاط، و4 فرق من المركز التاسع وحتى الثاني عشر برصيد 7 نقاط وهي الذيد، ومسافي، وحتا، ومصفوت، ثم الثلاثي «الفجيرة، بينونة، سيتي» برصيد ست نقاط، وفي المركزين الأخيرين يأتي غلف إف سي وفرسان هيسبانيا برصيد 3 نقاط لكل فريق، وإذا استمرت نتائج الفريقين السلبية في قادم الجولات فإن خاتمة الفريقين ستكون وخيمة خصوصاً بعد تطبيق قاعدة الهبوط لدوري الدرجة الثانية اعتباراً من الموسم الحالي.

22

شهدت الجولة 22 هدفاً أعلاها خلال مباراة هيسبانيا والتعاون التي انتهت بفوز التعاون بنتيجة 5 /2 وأشهر الحكام 27 بطاقة ملونة منها 4 حمراء من نصيب ثنائي بينونة عبد الله الواحدي وفيصل المطروشي، كما نال لاعب سيتي محمد طالب بطاقة حمراء، إلى جانب لاعب الجزيرة الحمراء غونزالو كوردوبا.

حظ

خدم الحظ فريق الإمارات كثيراً خلال هذه الجولة، فبعد أن كان الصقور في طريقهم للخسارة أمام الفجيرة تمكن البرازيلي دييغو فارياس من إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليضمن الفريق نقطة غالية أبقت الصقور في الصدارة بفارق الأهداف عن الحصن والجزيرة الحمراء، الذي كان هو الآخر قريباً من نيل العلامة الكاملة أمام سيتي الذي تعادل في الوقت بدل الضائع ليفسد فرحة الجزيرة، والذي ضمن حينها تربعه على الصدارة، بعد سماع نبأ تعادل الإمارات، واضطر حكم المباراة لإشهار البطاقة الحمراء لأكثر من لاعب، وفشل دبا الحصن في تحقيق الفوز على حتا في عقر الدار وعاد بنقطة أبقته في الوصافة.

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