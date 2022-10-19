التلفزيون البرازيلي يبث نهائي الكأس الغالية

المصدر: دبي - البيان

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أبرم اتحاد الإمارات لكرة القدم، وبالتعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» اتفاقية مع قناة Band Sports البرازيلية، لبث نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يقام بين فريقي الوحدة والشارقة بعد غدٍ على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وستقوم القناة البرازيلية التابعة لمجموعة بانديراس، إحدى أكبر الشبكات الإعلامية في قارة أمريكا اللاتينية، ببث أحداث المباراة من خلال استديو تحليلي، وبرامج مصاحبة، يُسلط من خلالها الضوء على الكرة الإماراتية بشكل عام، ونهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة بشكل خاص، وذلك عبر فريق عمل القناة الذي سيصل إلى الدولة قبل موعد المباراة بيومين من أجل إنجاز التقارير المصورة وإجراء عدد من اللقاءات، وتغطية وقائع المؤتمر الصحفي وكذلك تسليط الضوء على اللاعبين البرازيليين الذين يلعبون في مسابقاتنا المحلية ومنطقة الشرق الأوسط.

من جهته، أشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم بالدور الكبير الذي تلعبه «وام»، مؤكداً أن التعاون مع تلك المؤسسة الإعلامية الوطنية له انعكاسات إيجابية على الرياضة، خصوصاً لعبة كرة القدم معتبراً أن «وام» لها مبادرات إعلامية غنية ومتنوعة ومتواصلة، ولها علاقات دولية واسعة، وقال الأمين العام: «إن نهائي كأس رئيس الدولة سيحظى باهتمام إعلامي غير مسبوق، حيث سينقل مباشرة في أمريكا الجنوبية، خاصة البرازيل، التي يمثلها ثمانية لاعبين، ينتمون إلى فريقي الشارقة والوحدة».

علاقات

من ناحيته، أكد محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» أن العلاقات بين الإمارات والبرازيل شهدت تطوراً كبيراً، وزخماً هائلاً في المرحلة الأخيرة في كافة المجالات، وأن وكالة أنباء الإمارات استثمرت هذا الزخم في عقد شراكات مع الكثير من المؤسسات الإعلامية في البرازيل، ووقعت اتفاقيات معها، تعود بالمنفعة على الدولتين، وبموجب هذه الاتفاقيات أصبحت هناك مساحات زمنية برامجية مخصصة للإمارات بشكل أسبوعي في البرازيل، بما يعزز مكانة الدولة في الخارج، ويلقي الضوء على تجاربها ومبادراتها الاستثنائية في كافة المجالات.

وثمن الريسي التعاون المستمر والبناء مع اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بما كان له الأثر في نجاح الكثير من المبادرات، مشيراً إلى أن الوكالة تضع كل إمكاناتها في خدمة البرامج والمبادرات الهادفة والمميزة من قبل اتحاد الكرة. وشهدت الأيام الماضية عقد اجتماعات تنسيقية جمعت فريق عمل الإعلام باتحاد الكرة مع مسؤولي وكالة أنباء الإمارات والقناة البرازيلية تم خلالها مناقشة كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالنقل، وكذلك المعلومات المتعلقة بالنهائي وطرفي المباراة وغيرها.

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