شباب الأهلي يواصل صدارة دوري 21 سنة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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حافظ شباب الأهلي على صدارته لدوري تحت 21 سنة برصيد 16 نقطة، بفارق 3 نقاط عن منافسه الوحدة بالرغم من تعادله مع الجزيرة بدون أهداف، وشهدت الجولة السادسة تسجيل 15 هدفاً، وخرجت 4 مباريات منها بالفوز، وانتهت 3 بالتعادل السلبي.

وكانت البداية بـ 3 مباريات في اليوم الأول، سجل خلالها 11 هدفاً، حيث فرض التعادل السلبي كلمته على مباراة الجزيرة وشباب الأهلي، ليوقف شباب الأهلي سلسلة الفوز المتواصل للجزيرة، وتغلب الوحدة على العين 4-1، ليصبح الوحدة في المركز الثاني، كما فاز دبا 4-2 أمام اتحاد كلباء.

واختتمت منافسات الجولة بـ 4 مواجهات، خرجت مباراتان منها بالفوز، ومثلهما بالتعادل، وشهدت تسجيل 4 أهداف فقط، حيث تعادل النصر مع بني ياس دون أهداف، وهي نفس نتيجة مباراة الوصل والشارقة، فيما تغلب الظفرة على مضيفه البطائح بهدفين مقابل هدف، وفاز خورفكان على عجمان بهدف دون مقابل. والغريب أن الوصل متصدر دوري أدنوك يتذيّل ترتيب دوري تحت 21 سنة برصيد 4 نقاط فقط.

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