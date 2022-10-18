4 هزائم تهدد مدرب الظفرة نيبوشا بالإقالة

المصدر: أبوظبي ـــ أحمد عيسى

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بات الصربي نيبوشا فسوفينيتش مدرب الظفرة مهدداً بالإقالة من تدريب الفريق، في ظل النتائج غير المرضية للفريق بدوري أدنوك للمحترفين، والذي يحتل فيه فارس الظفرة بنهاية الجولة السادسة المركز قبل الأخير «الثالث عشر» برصيد 4 نقاط نالها بالتعادل أمام النصر والفوز على شباب الأهلي.

وتعرض الظفرة إلى 4 هزائم حتى الآن، آخرها أمام الوافد الجديد البطائح أول من أمس، والتي زادت من الاستياء على مستوى ونتائج الفريق الذي دخل الموسم الحالي بعد فترة تحضيرات جيدة، حيث كان من أوائل الفرق التي بدأت الإعداد وأنهت مبكراً ملف الأجانب بالتعاقد مع 4 لاعبين جدد وتجديد التعاقد مع البرازيلي لوكاس كانديدو، وكانت هنالك حالة من التفاؤل تسيطر على النادي لتحقيق نتائج إيجابية.

عكس التوقعات

وجاءت نتائج فارس الظفرة بعكس التوقعات في الجولات الثلاث الأولى التي حصد منها نقطة واحدة، وخلال فترة التوقف حرصت إدارة النادي على دعم الجهاز الفني واللاعبين معنوياً، وعقدت اجتماعاً مع المدرب نيبوشا وعد خلاله بتحسن الأداء والنتائج، ليحقق بعدها الفوز على شباب الأهلي ثم تلقى خسارة كبيرة أمام الوصل بأربعة أهداف دون رد، أعادت الفريق إلى مربع الإحباط من جديد لتكون الهزيمة أمام الوافد الجديد أكبر صدمة في الدوري باعتبارها أمام منافس مباشر على البقاء، الشيء الذي وضع نيبوشا قريباً من خطر الإقالة.

وتبدو حظوظ نيبوشا ضعيفة في الاستمرار مع الظفرة دون صدور قرار رسمي من إدارة النادي التي ربما تمنح المدرب فرصة جديدة لقيادة الفريق إلى النتائج الإيجابية قبل مواجهة الوحدة في الجولة السابعة من الدوري يوم الثلاثاء المقبل.

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