الزعابي: الحراس الجدد مكسب للدوري والمنتخبات

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد يوسف الزعابي مدرب حراس منتخبي الشباب والناشئين، أن الجيل الجديد من حراس المرمى الذين نالوا فرصة اللعب خلال مباريات الموسم الكروي الحالي مثل: عيسى أحمد حارس كلباء الذي يواصل تألقه من مباراة إلى أخرى، وسهيل المطوع حارس الوصل الذي لعب في مسابقة كأس مصرف أبوظبي وكان متميزاً، وراكان المنهالي حارس الجزيرة الذي شارك بديلاً لعلي خصيف وترك بصمة مميزة في تلك الدقائق القليلة، وزايد الحمادي حارس البطائح الذي يعتبر خط دفاع لفريقه، هؤلاء يعتبرون مكسباً بكل المقاييس سواء لأنديتهم أو للمنتخبات الوطنية، بعد أن ظهروا بمستوى طيب خلال المباريات الماضية، وكانت لهم بصمة مع فرقهم خلال الفترات التي شاركوا فيها، ولابد من منحهم فرصة المشاركة بشكل أساسي لأنهم جيل المستقبل، كما يوجد عدد آخر من حراس المرمى المنضمين لمنتخبات المراحل السنية ينتظرون فرصة المشاركة لإثبات جدارتهم باللعب مع فرقهم.

كما يعتبر الحارس خالد السناني مكسباً للوصل بكل المقاييس ومنح فريقه دفعة معنوية كبيرة وثقة واطمئناناً على عرين الفريق، وظهر بصورة طيبة أمام الشارقة على الرغم أنه لم يختبر جدياً إلا في كرة واحدة.

وعبر يوسف الزعابي عن دهشته من تراجع مستوى حراس المرمى المخضرمين خلال الجولة السادسة لدوري أدنوك، حيث جاء أداؤهم أقل بكثير من مستوى وقيمة المباريات القوية التي شهدتها الجولة، فعلي خصيف تسبب بخطئه ونيله البطاقة الحمراء في اهتزاز فريقه إضافة إلى تحمله مسؤولية هدف سجله شباب الأهلي نتيجة التمركز الخاطئ، كما يحاسب حسن حمزة على هدف الجزيرة الذي مني به مرماه، وكذلك الحال بالنسبة لحارس العين خالد عيسى وحارس الوحدة محمد الشامسي اللذين لم يظهرا بمستوى يتناسب مع قيمة مباراة الفريقين وتعددت أخطاؤهما وكان من المفترض أن يكون أداؤهما أفضل بما يتواكب مع أهمية المباراة.

وطالب يوسف الزعابي بضرورة الاهتمام بتدريبات الحراس، والسعي لتدارك بعض سلبيات الأداء التي برزت خلال الجولات الست الماضية، إضافة إلى اهتمام الحارس نفسه بالارتقاء بمستواه من خلال التدريبات الجدية والالتزام داخل وخارج الملعب، سعياً لظهورهم بمستوى أفضل خلال الجولات المقبلة لأن الصراع سواء على القمة أو القاع سوف يزداد سخونة خلال الفترة المقبلة.

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