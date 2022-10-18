منتدى روابط الدوريات العالمية في دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم بفندق كراون بلازا فيستيفال سيتي في دبي، فعاليات الاجتماع السنوي لمنتدى روابط الدوريات العالمية، الذي تستضيفه رابطة المحترفين لأول مرة في المنطقة، بمشاركة نخبة من أبرز المنظمات وروابط دوريات كرة القدم في العالم، ويشهد المنتدى إقامة ورشتي عمل اليوم، فيما يقام الاجتماع السنوي الموسع غداً، ويهدف المنتدى لرسم ملامح مستقبل كرة القدم، من مختلف الجوانب التي ترتبط بحوكمة كرة القدم، وقواعد اللعبة، والنزاهة وتنسيق الروزنامة الدولية للمنافسات، والانتقالات وحقوق اللاعبين والأندية.

يشارك في المنتدى، الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رابطة الأندية الأوروبية، رابطة الدوري الأوروبية، رابطة اللاعبين المحترفين «فيفبرو»، مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «IFAB» ومنظمة العمل الدولية «ILO»، بالإضافة إلى ممثلي روابط دوريات دول كل من أستراليا، بلجيكا، كوستاريكا، الدنمارك، مصر، الإكوادور، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، الهند، إسرائيل، قطر، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، مدغشقر، المكسيك، نيجيريا، بنما، بولندا، البرتغال، السعودية، أسكتلندا، جنوب إفريقيا، إسبانيا، سويسرا، هولندا، تركيا، أمريكا، أوزبكستان وزيمبابوي.

وتأتي استضافة رابطة المحترفين للمنتدى محطة مهمة وفق الخطة الاستراتيجية التي تم وضعها للارتقاء وتطوير كرة القدم، بوصفها نواة التعاون لرابطة المحترفين مع الدوريات العالمية المحترفة، وستتم مناقشة آخر التطورات التكنولوجية المستخدمة في كرة القدم، مثل الأصول الرقمية وقوانين كرة القدم عموماً، وهو ما يرسخ مكانة الإمارات، بوصفها محطة صناع القرار، وصياغة المستقبل في مختلف المجالات، ومنها كرة القدم.

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