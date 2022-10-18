«برميجياني فلورييه» ساعة وميقات نهائي الكأس الغالية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع اتحاد الإمارات لكرة القدم اتفاقية رعاية مع مجموعة محمد رسول خوري وأولاده، لتصبح بموجبها «برميجياني فلورييه» الساعة والميقات الرسمي لنهائي بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يجمع الشارقة والوحدة يوم الجمعة المقبل، وستظهر العلامة التجارية للساعة على شاشات التلفازمع شريط نتيجة المباراة، وعبر اللوحة الإلكترونية أثناء إجراء التبديلات، وعند إعلان الوقت بدل الضائع

وأكد محمد بن هزام، الأمين العام لاتحاد الكرة أن النهائي ، سيكون مميزاً في كل التفاصيل، وسيحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز