تتويج «ثرونز إيسبورت» بكأس «مواجهة الأبطال»

المصدر: دبي - البيان

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توج الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، الفريق المصري «ثرونز إيسبورت» بكأس لعبة مواجهة الأبطال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MPL MENA)، وتأهل الفريق للمشاركة في بطولة العالم M4 التي تُقام في جاكرتا العام المقبل.

حضر النهائي، سعيد الطاهر الأمين العام للاتحاد، وشريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وسعيد شرف، الرئيس التنفيذي لشركة ايسبورتس ميدل ايست منطم الدوري.

وأكد الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، أن الإمارات محظوظة بامتلاكها جاذبية عالمية لتنظيم أحداث رياضات إلكترونية تنافسية مثل دوري المحترفين للعبة مواجهة الأبطال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز المواهب المحلية من أجل الوصول إلى المستوى العالمي، وقال: نتعاون مع جميع المنظمات المختصة في تنظيم أحداث الرياضات الإلكترونية.

وأكد شريف عبدالباقي أن الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، بكونه أحد أوائل الأعضاء العرب في الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، مستعد دائماً لدعم لاعبيه المحليين، ونفخر بالفريق المصري «ثرونز إيسبورت» الذي بات لاعبيه يملكون سمعة عالمية.

الجدير بالذكر أن دوري المحترفين للعبة مواجهة الأبطال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدأ في 12 يوليو وتنافس فيه 8 فرق على المركز الأول.

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