«النمور» انطلاقة قوية.. وبصمة مجيدي واضحة

المصدر: كلباء - محمد فضل

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حقق اتحاد كلباء انطلاقة قوية جيدة في دوري أدنوك للمحترفين بحصوله على 10 نقاط من أصل 18، وحقق الفريق الأصفر ثلاثة انتصارات على حساب دبا والوحدة والظفرة، فيما تعادل في مناسبة واحدة مع شباب الأهلي وخسر أمام العين والبطائح، ويحتل كلباء المركز السابع في جدول الترتيب لكنه يتساوى في النقاط مع المرشحين للفوز باللقب الوحدة وشباب الأهلي والعين.

وبعد مرور ست جولات من دوري أدنوك أثبت «النمور» شخصية قوية وظهر كفريق جيد ومنظم مع بصمة تدريبية واضحة، وبدا فريقاً يعرف ماذا يريد ولديه هدف من كل مباراة يسعى لتحقيقه، ويتميز كلباء بقدرته على التعامل مع كل المنافسين وكل المباريات بفضل المرونة التكتيكية والثقة والشخصية القوية. كان كلباء تجاوز البداية السيئة والخسارة أمام البطائح بسرعة مما يؤكد وجود عمل فني ونفسي يتم القيام به، ونجح المدرب فرهاد مجيدي من تحويل السقوط في أول جولة إلى نقطة تحول وانطلاقة قوية ليحقق بعدها نتائج جيدة وضعت الفريق في مركز مُرض لجماهيره.

ويعتمد مجيدي على أسماء تبدو عادية قياساً بالأسماء والنجوم في الفرق الأخرى، لكنه شكل منها فريقاً متجانساً يؤدي بروح وقتالية عالية، كما زرع روح التنافس بين اللاعبين وفتح الباب أمام الجميع وتحلى بالشجاعة اللازمة فأبقى ملابا على دكة البدلاء في معظم المباريات ولم يتردد في إشراك الشاب أحمد عامر في رسالة فهمها اللاعبون بأن المشاركة للأفضل والأكثر اجتهاداً وليس لمن يعتمدون على أسمائهم دون عطاء.

وصنع لاعب الوصل والعين وشباب الأهلي والنصر السابق توليفة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، وأكد مجيدي سعادته بالنتائج التي تحققت، مشيراً إلى أنه يطمح للأفضل وسيستمر في العمل من أجل الاستمرار في التطور وتحقيق النتائج المرجوة، وأفاد بأنهم يتعاملون مع الدوري بالقطعة ويخوضون أي مواجهة برغبة الفوز.

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