مزاد على قمصان الشارقة والوصل

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مزاد على قمصان لاعبي الشارقة والوصل، التي ارتدوها في قمة مباريات الجولة السادسة، لدوري أدنوك للمحترفين.

ويعتبر المزاد الذي تنظمه رابطة المحترفين بالتعاون مع شركة Matchwornshirt العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية على الصعيد العالمي، أحد عوامل الترويج الخارجي لدورينا، بالإضافة إلى العائد المادي الذي تحصل عليه الأندية المشاركة في المزاد، والمقرر تخصيصه للمبادرات المجتمعية والجماهيرية.

وسيكون المزاد مفتوحاً لمدة 10 أيام أمام الجماهير الراغبة باقتناء قمصان الفريقين في المباراة، التي شهدت حضوراً جماهيرياً بارزاً، إلى جانب المستوى الفني القوي، وحقق فيها الوصل الفوز 1 - صفر، ليعتلي صدارة الترتيب.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز