استقبال حافل لبعثة المنتخب السعودي في أبوظبي

المصدر: تصوير - أحمد بدوان

أبوظبي - محمد صادق

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وصلت إلى العاصمة أبوظبي، مساء اليوم الإثنين، عبر مطار البطين الخاص، بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لبدء المعسكر الإعدادي ضمن المرحلة قبل الأخيرة، استعداداً لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وحظيت بعثة "الأخضر" باستقبال حافل بالورود وسط اهتمام إعلامي، إذ كان في استقبال البعثة سهيل العريفي مدير الفعاليات بمجلس أبوظبي الرياضي.

ويقام معسكر "الأخضر" في أبوظبي في الفترة من 17 أكتوبر وحتى العاشر من نوفمبر المقبل، يخوض خلاله المنتخب خمس مباريات ودية، حيث يلعب في الودية الأولى أمام مقدونيا يوم 22 أكتوبر الجاري بإستاد مدينة زايد الرياضية، ويواجه ألبانيا وهندوراس يومي 26 و30 أكتوبر على ملعب استاد آل نهيان، ثم يواجه منتخب إيسلندا في السادس من نوفمبر المقبل بإستاد محمد بن زايد، ويختتم ودياته بمواجهة منتخب بنما يوم 10 نوفمبر المقبل بإستاد مدينة زايد الرياضية.

وتوجهت البعثة فور وصولها إلى مقر إقامتها بفندق قصر الإمارات الذي يحتضن تدريبات المنتخب طوال فترة المعسكر.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي قد استدعى 32 لاعباً للمشاركة في معسكر أبوظبي، إذ تضم القائمة: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبد الإله المعمري، عبد الله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبد الحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبد الإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبد الله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبد الله رديف، عبد الله الحمدان، صالح الشهري، وفراس البريكان.

يذكر أن المنتخب السعودي سيلعب في كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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