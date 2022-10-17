الإصابة تبعد جيسوس عن شباب الأهلي 6 أسابيع

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

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أكدت الفحوصات الطبية، إصابة مهاجم شباب الأهلي المقيم، إيغور جيسوس، في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، خلال التدريب الأخير للفريق، قبل لقاء الجزيرة بالجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وأكد النادي غياب اللاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع، لاستكمال برنامج العلاج والتأهيل مع الجهاز الطبي للفريق الأول.

وكان إيغور، عاد للمشاركة الرسمية مع شباب الأهلي هذا الموسم، بعدما غاب عن الفريق منذ أكتوبر 2021، لتعرضه لإصابة خلال التدريبات، وبعدما خاض 6 مباريات مع الفريق في الدوري الموسم الماضي.

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