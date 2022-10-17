الوصل «إمبراطور الصدارة»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد صادق، محمد فضل، أحمد عيسى

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قفز الوصل إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه، أمس، على مضيفه الشارقة بهدف دون رد، سجله أوليفيرا في الدقيقة 70 من مباراة الفريقين باستاد الشارقة في ختام الجولة السادسة، وهي الخسارة الأولى للشارقة بالموسم، وارتفع رصيد «الإمبراطور» إلى 14 نقطة منفرداً بالصدارة، وتراجع الشارقة ثانياً «13 نقطة»، وجاءت المباراة مثيرة، وأكملها الشارقة بعشرة لاعبين بعد طرد محترفه كايو لوكاس في الشوط الأول بالبطاقة الحمراء.

وتعادل بني ياس والنصر 1 - 1 باستاد الشامخة، تقدم بني ياس بهدف من «نيران صديقة» عن طريق لاعب النصر مينديز، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35، وتعادل الغامبي ديمبو داريو للنصر في الدقيقة 86، وبهذه النتيجة وصل «السماوى» إلى 5 نقاط، و«العميد» إلى النقطة السادسة، وأشهر عادل النقبي حكم المباراة البطاقة الحمراء لراشد عمر لاعب النصر في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وتعادل خورفكان وعجمان سلبياً، وعمق البطائح جراح مضيفه الظفرة، وتغلب عليه 2 - 1، سجل لورنسي هدفي البطائح في الدقيقتين 30 والثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وجاء هدف الظفرة من ركلة جزاء، نفذها البديل ميتشيل تي فريدي في الدقيقة 74، وشهدت المباراة طرد أحمد فوزي «الظفرة» في الدقيقة 35 بالبطاقة الحمراء.

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