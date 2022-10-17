58 % يرشحون الشارقة بطلاً لكأس رئيس الدولة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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توقع 58 % من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان»، فوز الشارقة بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الماضي 2021 - 2022، مقابل 42 % رشحوا الوحدة لنيل الكأس الغالية، في مباراة نهائي البطولة المقررة الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

وحصل الشارقة على %67 من أصوات المشاركين في التصويت عبر موقع «البيان»، مقابل 33 % للوحدة، والذي تفوق عبر حساب «البيان» على «تويتر» بحصوله على نسبة 51 % مقابل %49 للشارقة.

وتوقع سعيد ثاني بخيت مبارك لاعب شباب الأهلي السابق، فوز الشارقة بالكأس الغالية، مشيراً إلى أن خبرة الشارقة أفضل وأكبر في تلك البطولة، وفي المباريات النهائية بصفة عامة، وقال: الجميع ينتظر قمة جماهيرية كبيرة على ضوء المستويات والنتائج التي يحققها الشارقة والوحدة في الموسم الحالي، وقيادة الفريقين من قبل مدربين متميزين، ونتمنى أن تصدق توقعاتنا، ويقدم الفريقان مباراة قوية ومرضية للجماهير المتوقع حضورها بكثافة عالية في مدرجات استاد هزاع بن زايد، كما حدث في لقاء العين والوحدة في الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين.

وأضاف: رغم تطور أداء الوحدة بشكل كبير تحت قيادة مدربه الإسباني (الجديد - القديم) إيمانويل خمينيز، وفوزه المهم والمعنوي الكبير على العين في الدوري، إلا أن الشارقة مرشح بقوة للفوز بالكأس الغالية، لما يمتلكه من خبرات كبيرة في مثل تلك المباريات الكبرى، وامتلاك مدربه كوزمين، لحافز قوي للفوز بتلك البطولة التي لم يستطع التتويج بها طوال سنوات عمله مع العين وشباب الأهلي، وحصد خلالها كل الألقاب المحلية الأخرى، مع التأكيد على أن فور إطلاق الحكم لصافرة البداية، تكون الترشيحات على أرض الملعب 50 % لكل فريق.

وتجدر الإشارة إلى أن نهائي الكأس الغالية يوم الجمعة المقبل، سيكون الثاني بين الناديين على اللقب الغالي، إذا كان الأول موسم 2002 - 2003، وانتهت وقتها المباراة بالتعادل 1 - 1، ونال الشارقة لقبه الأخير في البطولة حتى الآن، بفوزه 6 - 5 بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ووصل الشارقة إلى النهائي 9 مرات سابقة، ولم يخسر سوى مباراة نهائية واحدة، فيما وصل الوحدة 7 مرات سابقة، وخسر 4 مباريات نهائية.

ويملك الشارقة 8 ألقاب في الكأس الغالية، وحصل عليها مواسم 1978 - 1979، 1979 - 1980، 1981 - 1982، 1982 - 1983، 1990 - 1991، 1994 - 1995، 1997 - 1998 و2002 - 2003، بينما حصل الوحدة على كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين فقط في موسمي 1999 - 2000 و2016 - 2017، مع العلم أن شباب الأهلي الأكثر فوزاً بالبطولة بتتويجه بلقبها 10 مرات، وآخرها فوزه بها موسمي 2018 - 2019 و2020 - 2021.

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