اتحاد الكرة يشارك في ورشة مقاصة «فيفا»

المصدر: (دبي - البيان)

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شارك محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، في ورشة عمل مركز مقاصة الفيفا «FIFA Clearing House»، التي نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة واسعة من ممثلي الاتحادات الأعضاء. وناقشت ورشة العمل، التي أدارها سيزار يدرو رئيس مركز المقاصة، آليات مساهمات التضامن، وتعويضات بدلات التدريب في مركز «FIFA Clearing House»، المختص بمتابعة حقوق الأندية التي دربت اللاعبين من عمر 12 إلى 23 عاماً، وكيفية تحصيلها خاصة لأندية التدريب ذات مصادر الدخل القليلة.

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