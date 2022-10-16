بيتزي مدرب الوصل : سعداء بالصدارة ولكن المشوار طويل

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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عبر المدير الفني للوصل بيتزي عن سعادته بفوز فريقه على الشارقة واعتلاء صدارة دوري أدنوك للمحترفين بنهاية الجولة السادسة، مشيراً إلى أن المشوار طويل والمنافسة صعبة في وجود فرق جيدة تنافس على اللقب، وقال تفصيلاً: «صدارة الترتيب أمر جيد، ولكن المشوار طويل في الدوري، وأكيد هناك فرق كثيرة تنافس وتلعب بمستوى جيد والمهم التعامل مع المسابقة خطوة بخطوة وأن يكون للفريق هويته ويلعب بنفس القوة والشراسة».

كما تحدث عن المباراة ومفاتيح الفوز فيها قائلاً: «فزنا على منافس قوي وفريق منظم، والمباراة كانت متكافئة قبل طرد اللاعب كايو، ونجحنا في تسجيل هدف بعد طرد اللاعب كايو، وحاول الشارقة التعديل ولكن استطعنا السيطرة على المباراة والمحافظة على الهدف وكنا قريبين من تسجيل هدفٍ ثانٍ، المستوى الفني للمباراة كان جيداً بما يناسب مستوى الصدارة والفريقين قدما أداءً جيداً وراضٍ عن فريقي والمستوى الذي أهله للفوز».

وأضاف: «مفاتيح الفوز كانت تعتمد على خطة متكاملة واستطعنا السيطرة على مفاتيح اللعب في الشارقة كمارا وكايو الكاسير، ومشاركة كمارا منذ البداية كانت مفاجأة بالنسبة لنا، حيث لم نتوقع أن يبدأ المباراة».

وأكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني للشارقة أن طرد اللاعب كايو لوكاس تسبب في خسارة فريقه من الوصل 0ـ1، جاء ذلك في تعليقه ورداً على الأسئلة بعد المباراة وقال تفصيلاً: «المباراة بدأت بشكل جيد، وفي أول نصف ساعة تحصلنا على 3 فرص على الأقل مواتية للتسجيل، حتى جاءت لحظة طرد اللاعب كايو والتي حدثت بعدها نقطة التحول في المباراة وأعتبرها خطأ كبيراً من وجهة نظري، وكان أمراً صعباً أن تلعب أكثر من 60 دقيقة ناقص العدد وفي مباراة مهمة ورغم ذلك قدم اللاعبون مباراة جيدة وظهروا بروح عالية وحدث خطأ جاء منه الهدف الوحيد، وتعاملنا مع ذلك بردة فعل جيدة وحاولنا التعديل ولم نوفق».

وأضاف: «النقطة السلبية في المباراة التي أدت للخسارة كانت طرد اللاعب كايو خاصة أنه كان من أفضل اللاعبين قبل طرده، وحرصت على مشاهدة الحالة أكثر من 5 مرات، ولا أعتقد أنه يستحق الطرد، ومن وجهة نظري الحالة كانت عادية».

واستبعد كوزمين أن يكون التفكير في نهائي الكأس الجمعة المقبل أثر على تركيز لاعبيه في المباراة، مؤكداً أنه قدموا مستوى جيداً يجعله يفخر بهم رغم النتيجة التي لم ترضِهم.

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