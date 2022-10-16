خورفكان يعود بنقطة ثمينة من ملعب عجمان

المصدر: متابعة- محمد فضل - تصوير - غلام كاركر

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عاد خورفكان بنقطة ثمينة من ملعب عجمان، بعد مباراة الفريقين على وقع التعادل السلبي في ختام مباريات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع عجمان رصيده إلى 8 نقاط، وخورفكان إلى 5 نقاط، ولم يتمكن مهاجمو الفريقين من هز الشباك، التي ظلت عصية على مهاجمي كل فريق، وفي أول دقائق المباراة صدت عارضة عجمان بمساعدة الحارس علي الحوسني تسديدة محترف خورفكان اليوناني باناجيوتيس.

وعاد الحوسني وتمكن من صد أخطر فرصة للضيوف، عبر البرتغالي الخطير ايلتون، والذي واجه حارس عجمان، لكنه رفض أن يضع الكرة في الشباك في الدقيقة 15، وبسط خورفكان سيطرة شبه مطلقة على مجريات هذا الشوط، مع غياب شبه تام لهجوم عجمان، بقيادة الثنائي فراس بالعربي، ووليد أزارو، والمستفيد الضيوف من الفرص العديدة، التي أتيحت لهم، والتي وجدت حارساً يقظاً، لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي.

واستمر الأداء الرتيب خلال الشوط الثاني، الذي تحرر فيه لاعبو عجمان من الرقابة المفروضة عليهم، ليجد وليد أزارو محترف البرتغالي أكثر من فرصة أمام المرمى، لكنه فشل في ترجمتها لأهداف، لينتهي اللقاء على وقع التعادل السلبي الثالث هذا الموسم في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تعادل خورفكان والنصر وشباب الأهلي أمام كلباء.

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